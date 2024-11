Sofi Martínez reveló una importante decisión que tomó de cara al futuro: "Vamos a..."

No obstante, la comunicadora de 31 años aclaró que no se encuentra en búsqueda de pareja y que, por ahora, tampoco busca tener un hijo, pero sí está pensando con visión de futuro. Así lo confesó ante Andy Kusnetzoff y sus compañeros de radio: "Todavía no, pero en breve. Ya arranca el proceso. Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos…", señaló.