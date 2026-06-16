Sofi Martínez se cruzó a Iván de Pineda en Dallas y las redes sociales estallaron

"Juega Argentina, es un acontecimiento a nivel mundial".

Además, señaló que uno de los aspectos que más lo sorprendió durante su estadía fue observar de cerca la infraestructura preparada para albergar la competencia y la adaptación de escenarios que habitualmente reciben otras disciplinas deportivas.

"Pero sobre todo, lo que sucede en este Mundial es espectacular. Estuve recorriendo muchos de los estadios que, lógicamente, muchos de ellos se dedican a otros deportes", agregó.

Las palabras de Iván de Pineda reflejan el entusiasmo que ya se vive en la previa del estreno argentino en la Copa del Mundo. Con miles de hinchas movilizados y la ilusión renovada de defender el título obtenido en Qatar 2022, el Mundial 2026 empieza a desplegar todo su color y promete convertirse en una fiesta inolvidable para los fanáticos del fútbol.