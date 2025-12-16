Sofía Gonet volvió a liquidar a Homero Pettinato asegurando que es drogadicto: "Necesita ayuda"

También denunció el acoso digital que sufrió a raíz de su aspecto físico: "Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa".

En su descargo, la influencer se abrió sobre lo mal que lo pasó desde el inicio de la relación con Homero Pettinato. Reconoció haber idealizado el vínculo: "Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas".

Confesó haber descuidado su vida por intentar auxiliar a su pareja, lo que desató una espiral de toxicidad: "Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras”, se sinceró La Reini.

Sofía también mencionó situaciones de abandono dentro de la pareja: "Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea. O salir con esta persona y que vaya al baño y se olvide que vos estabas ahí acompañándolo".

Finalmente, la mediática concluyó su mensaje con una grave reflexión sobre la violencia y la doble moral en las relaciones: "Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, chongos... Eso no es violencia tampoco, vos ni enterada pensás que tenés un pacto monogámico y transparente y después te enteras de cosas. Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre", cerró Sofía Gonet.