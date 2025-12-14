MinutoUno

La reaparición de Homero Pettinato en los Martín Fierro tras el escándalo con Sofía Gonet: "Contraataqué"

El conductor y la influencer acapararon todas las miradas tras la difusión de chats con fuertes y duros insultos cruzados.

La polémica estalló luego de que Sofía Gonet hiciera públicos una serie de chats privados en los que Homero Pettinato aparecía insultándola. A partir de esa exposición, el comediante decidió salir a dar su versión de los hechos y sostuvo que sus mensajes habían sido una reacción a agresiones previas de ella.

El conflicto escaló rápidamente y sumó un nuevo capítulo cuando Tamara Pettinato intervino para respaldar públicamente a su hermano.

Con ese trasfondo, la expectativa estaba puesta en el reencuentro de ambos en los Martín Fierro de Streaming, donde Gonet tuvo a su cargo la conducción de la alfombra negra y Pettinato asistió como nominado. Aunque no hubo cruce directo entre ellos, el humorista no esquivó el tema y optó por hacer un breve descargo, consciente de que el escándalo dominaría las preguntas. El momento se volvió incómodo cuando apareció acompañado por Marti Benza y Eial Moldavsky.

homero pettinato en los mf

En tono irónico, Homero señaló que Eial sería su “abogado” y quien respondería cualquier consulta. Fue entonces cuando Moldavsky lanzó una frase filosa: "Estoy contento de estar con la persona menos mentirosa de la República Argentina". Luego, Pettinato sumó un comentario descontracturado sobre su estado anímico: "Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo".

Más serio, terminó por sincerarse frente a las cámaras y expresó: "Fue un episodio triste, muy feo, que a mi no me identifica. Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo ni la vida privada, pero en este caso no me quedó otra". Mientras hablaba, Benza y Moldavsky lo acompañaron en silencio, en una escena cargada de tensión que reflejó el clima inevitable del momento.

