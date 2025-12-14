La reaparición de Homero Pettinato en los Martín Fierro tras el escándalo con Sofía Gonet: "Contraataqué"

Con ese trasfondo, la expectativa estaba puesta en el reencuentro de ambos en los Martín Fierro de Streaming, donde Gonet tuvo a su cargo la conducción de la alfombra negra y Pettinato asistió como nominado. Aunque no hubo cruce directo entre ellos, el humorista no esquivó el tema y optó por hacer un breve descargo, consciente de que el escándalo dominaría las preguntas. El momento se volvió incómodo cuando apareció acompañado por Marti Benza y Eial Moldavsky.