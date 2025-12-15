Tamara Pettinato defendió a Homero tras los chats con Sofía Gonet: "Fui testigo"

En ese contexto, durante la jornada del domingo, Tamara recurrió a sus redes sociales para publicar capturas de conversaciones mantenidas con Homero, con la intención de respaldar su versión de los hechos. En uno de esos diálogos, ella le había enviado un audio y él respondió: "Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata, y si la dejo, se mata".