Tamara Pettinato defendió a Homero tras los chats con Sofía Gonet: "Fui testigo"
Tras la difusión de los polémicos mensajes entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, Tamara Pettinato tomó la palabra y respaldó públicamente a su hermano. Qué dijo.
Tras la difusión de los mensajes privados que Sofía Gonet, conocida como La Reini, decidió hacer públicos y que apuntaban contra su ex pareja, Homero Pettinato, Tamara Pettinato optó por involucrarse y salir en defensa de su hermano.
En ese contexto, durante la jornada del domingo, Tamara recurrió a sus redes sociales para publicar capturas de conversaciones mantenidas con Homero, con la intención de respaldar su versión de los hechos. En uno de esos diálogos, ella le había enviado un audio y él respondió: "Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata, y si la dejo, se mata".
Al referirse a ese intercambio, la hija de Roberto Pettinato sumó un fuerte descargo en el que sostuvo: "Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue".
Finalmente, a través de una nueva historia en Instagram en la que mostró otro chat, la hermana del humorista reiteró su postura y agregó: "Aún después del video que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin".
Te puede interesar
Dejá tu comentario