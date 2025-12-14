Look jugado: Sofía Gonet deslumbró en los Martín Fierro de Streaming y se llevó todas las miradas
La influencer luego del escándalo con Homero Pettinato apostó a un estilismo audaz y sofisticado: “Mi único miedo de esta noche es que se me salga el con...”.
Luego de semanas marcadas por la polémica tras el conflicto con Homero Pettinato, Sofía Gonet volvió a captar todas las miradas en los Martín Fierro del streaming. Lejos de optar por la discreción, la influencer decidió presentarse con un look provocador que no pasó inadvertido y generó un fuerte impacto en la alfombra roja.
La Reini, como se la conoce en redes, compartió además un rol especial durante la ceremonia: junto a Tefi Russo se pusieron en la piel de las autodenominadas “Policías de la moda”, encargadas de observar, comentar y analizar los outfits de los invitados. Desde ese lugar, ambas aportaron humor y picardía a la transmisión.
En ese contexto, y tras un guiño cómplice de la cocinera hacia su vestuario, Gonet explicó con ironía la elección de su outfit y lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “Escuchame, yo dije, me toca hablar de looks, me vengo con un buen look. Desnuda, mi único miedo de esta noche es que se me salga el conchero”, expresó, fiel a su estilo frontal y sin filtros.
Su paso por la gala no solo consolidó uno de los momentos más comentados de la noche, sino que también dejó en claro que, aun después del escándalo, Sofía Gonet eligió responder con actitud, humor y un look que dio que hablar.
Un look de Sofi Gonet sin filtros y con mensaje
Minutos antes de salir a conducir la alfombra roja de los Martín Fierro del streaming, Sofía Gonet compartió con sus seguidores un extenso y sincero descargo mientras mostraba su outfit elegido para la noche. “Outfit check para afrontar las consecuencias de mis actos. Me estoy yendo a conducir la alfombra roja de los Martín Fierro a menos de 24 horas de haber quemado a mi ex por segunda vez consecutiva, que en todo Twitter me cancelen por psicópata y que el canal entero que hace la transmisión me odie. O como a mí nada me importa, decidí caer con este luquet. Literalmente estoy desnuda con cristales”, expresó.
Luego detalló el diseño y la producción del vestuario, al explicar que se trataba de “un vestido ardeco de piedras con silueta anatómica”, acompañado por piezas de Jean-Pierre y un maquillaje minimalista, con “efectos especiales” para cubrir pezones, zonas íntimas y tatuajes con látex del mismo tono de piel. Finalmente, cerró el video con una despedida directa a su público: “Bueno, este es el vestido, amor. Los veo en la alfombra”.
