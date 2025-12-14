Look jugado: Sofía Gonet deslumbró en los Martín Fierro de Streaming y se llevó todas las miradas

Sofia Gonet look

Un look de Sofi Gonet sin filtros y con mensaje

Minutos antes de salir a conducir la alfombra roja de los Martín Fierro del streaming, Sofía Gonet compartió con sus seguidores un extenso y sincero descargo mientras mostraba su outfit elegido para la noche. “Outfit check para afrontar las consecuencias de mis actos. Me estoy yendo a conducir la alfombra roja de los Martín Fierro a menos de 24 horas de haber quemado a mi ex por segunda vez consecutiva, que en todo Twitter me cancelen por psicópata y que el canal entero que hace la transmisión me odie. O como a mí nada me importa, decidí caer con este luquet. Literalmente estoy desnuda con cristales”, expresó.