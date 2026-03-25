Sofía Martínez se refirió a la maternidad: su decisión de congelar óvulos y las ganas de proyectar una familia

Sobre las etapas del procedimiento, agregó: "Lo tengo que hacer por cuatro días, después me hago el chequeo y a los quince días se realiza la extracción con una sedación".

Si bien aclaró cuál es su deseo principal, remarcó la importancia de contar con una alternativa: "Es algo que elijo, mi ideal no es utilizar los óvulos congelados, sino que se dé de manera natural y formar una familia".

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En esa línea, explicó: "Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada para tener ese recurso, si lo llegás a necesitar".

También reflexionó sobre el paso del tiempo y la búsqueda de una pareja: "Más si no conocés a la persona con la que querés formar pareja, te corre más el reloj".

Respecto a sus motivaciones más profundas, sostuvo: "Siento que el vínculo madre e hijo es un vínculo tan especial que no me gustaría pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo".

"Cuando sea grande, me gustaría tener esa familia alrededor que me cuide, ese alguien que vos lo criaste, lo educaste, lo convertiste en una persona con determinados valores, lo que yo siento con mi papá y mi mamá", expresó.

Sobre la posibilidad de transitar la maternidad sin pareja, opinó: "Eso me gustaría experimentarlo yo también, tener una pareja es ideal, pero si no ese vínculo puede seguir siendo mágico igual, gente y amor no le va a faltar".

Finalmente, contó cómo surgieron estos pensamientos en el proceso: "En eso pensaba cuando iba a la clínica, porque como iba sola, en algún momento ese pensamiento cae".

"Estamos en ese camino y ojalá que salga bien", concluyó.