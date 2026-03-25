Sofía Martínez se refirió a la maternidad: su decisión de congelar óvulos y las ganas de proyectar una familia
La periodista deportiva habló públicamente sobre su deseo de ser madre. Los detalles en la nota.
Sofía Martínez compartió detalles de una decisión personal que tomó en el último tiempo y explicó cómo llegó a iniciar un tratamiento de fertilidad, en medio de una etapa de cambios en su vida.
Durante una entrevista en el podcast Mientras lavás los platos, la periodista profundizó sobre su deseo de ser madre y reconoció cómo evolucionó su mirada: "Antes estaba más negada a la posibilidad de ser madre soltera, antes ni siquiera lo pensaba".
"Siempre estuve segura de querer tener hijos y siempre mi imagen era con una pareja y una familia, pero bueno la realidad es que tengo 32 años", señaló, al explicar el contexto que la llevó a tomar una determinación.
En ese marco, reveló el paso que dio: "Estoy congelando óvulos ahora mismo, estoy con un poco más tiempo que el año pasado y no quería que pase más tiempo, fui a una clínica de fertilidad y empecé el proceso".
Además, describió cómo es el tratamiento: "Ellos te dan las medicaciones que tenés que tomar para estimularte, una vez que lo arrancás, tenés que inyectarte todas las noches en la panza, cerca del ombligo, la dosis que te indica la médica".
Sobre las etapas del procedimiento, agregó: "Lo tengo que hacer por cuatro días, después me hago el chequeo y a los quince días se realiza la extracción con una sedación".
Si bien aclaró cuál es su deseo principal, remarcó la importancia de contar con una alternativa: "Es algo que elijo, mi ideal no es utilizar los óvulos congelados, sino que se dé de manera natural y formar una familia".
En esa línea, explicó: "Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada para tener ese recurso, si lo llegás a necesitar".
También reflexionó sobre el paso del tiempo y la búsqueda de una pareja: "Más si no conocés a la persona con la que querés formar pareja, te corre más el reloj".
Respecto a sus motivaciones más profundas, sostuvo: "Siento que el vínculo madre e hijo es un vínculo tan especial que no me gustaría pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo".
"Cuando sea grande, me gustaría tener esa familia alrededor que me cuide, ese alguien que vos lo criaste, lo educaste, lo convertiste en una persona con determinados valores, lo que yo siento con mi papá y mi mamá", expresó.
Sobre la posibilidad de transitar la maternidad sin pareja, opinó: "Eso me gustaría experimentarlo yo también, tener una pareja es ideal, pero si no ese vínculo puede seguir siendo mágico igual, gente y amor no le va a faltar".
Finalmente, contó cómo surgieron estos pensamientos en el proceso: "En eso pensaba cuando iba a la clínica, porque como iba sola, en algún momento ese pensamiento cae".
"Estamos en ese camino y ojalá que salga bien", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario