Sofía Mora presentó su nueva canción "Ya te cansaste de mí???": "No está mal mostrarse vulnerable"

La artista se presentará este 22 de Mayo en el Teatro Vorterix como parte de su Super Cursi Tour compartiendo en vivo por primera vez su nuevo single y repasando sus mejores éxitos.

En diálogo con minutouno.com, Sofía habló de la presentación de esta nueva canción y del show que se viene en la Ciudad de Buenos Aires.

Entrevista completa a Sofía Mora

¿Cómo surgió y qué tuviste en cuenta a la hora de plasmar la letra?

- No tuve en cuenta nada porque salió de una manera tan espontánea la letra. La escupí en 5 minutos. Estábamos en una sesión en Colombia y yo, ya era el quinto día, la última hora, jornada del día. Y había alguien que me caía mal en la sesión.

Y para liquidarlo rápido, escribí toda una canción. Escribí una letra, bajé. Básicamente, después cuando grabé las voces, que fueron las voces que quedaron en la canción original, son las de la sesión. O sea, fue rarísimo cómo nació la canción, pero me encantó.

¿Tiene destinatario?

- No tiene destinatario. O sea, es para todo el mundo. Siento que todo el mundo como que a veces tiene esas dudas existenciales. Si ya se cansaron de mí, ¿entendés? Pero no, no tiene destinatario.

¿La inseguridad te lleva a ser tóxica en una relación?

- Cien por ciento. Chicos, antes de entrar a una relación hay que estar muy seguros de uno porque si no, no se puede.

Hay que trabajar porque de verdad siento que es un acto de responsabilidad entrar a una relación y no trabajar en ser mejor para la relación. No sé, siento que si vos constantemente le volcás tus inseguridades al otro, lo desgastás. Casi sin quererlo.

Sofía Mora entrevista

¿Cómo es arrancar la gira por diferentes países con tu música?

- No sé cómo pasó, no sé en qué momento. De repente mi equipo me planteó hacer una gira y yo no tengo ni idea cómo iban a recibir la gente de Chile, de Montevideo, de otros países. Me parece muy loco ir a tocar con mi música a países que no es el mío. Estoy muy contenta porque son muchas fechas juntas. Muchas cosas por hacer.

¿Sentís que el ser cursi es a veces mostrarse un poco vulnerable ante el otro?

Re contra, yo siento que me re expuse con mi lado cursi. Escribí desde el corazón cosas que me estaban pasando enamorada y lo plasmé. Siento que es un lado vulnerable, pero jamás me arrepentiría de sacarlo. Eso quiero decir, no está mal mostrarse vulnerable.

Siento que hay que bancársela para mostrar ese lado. Siento que lo fácil es mostrarse como que no te importa nada.Eso siento que es lo más fácil, que decir 'sí, loco, yo siento un montón'.

¿Cómo es planear este show en Vorterix?

- Es un desafío porque encima venimos de un teatro que fue el Margarita Xirgu, que fue mi último show acá en Buenos Aires. Y en cuanto a escenografía, músicos, arreglos metimos un laburazo, o sea, yo miro fotos y videos del show y me enorgullece mucho, o sea, lo dimos todo con mi equipo, la verdad. Entonces, ahora que es el Vorterix, que es un lugar más grande, es todo un desafío y lo veo así y me encanta tener como estas cosas que te dan tanta incertidumbre, como tantas ganas de ver qué pasa.

Encima también en mis shows siempre salen como cosas randoms. Hay muchos momentos improvisados que la gente capaz lleva un cartel y de repente hay alguien cantando conmigo arriba del escenario o alguien le pide a su chica de ser la novia, es como que siempre pasan cosas.