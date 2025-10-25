Dante Spinetta presentó "Pensando en ella", adelanto de su próximo álbum

Embed - Dante Spinetta - Pensando en Ella (Official Video)

El video oficial, producido por Mamá Húngara y dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas, muestra a una pareja que encarna el espíritu del tango en clave moderna. Entre luces tenues, movimientos precisos y miradas intensas, la danza se convierte en el lenguaje de un vínculo que oscila entre la pasión y la melancolía. La puesta se completa desde el estilismo, con un vestuario pensado especialmente para la ocasión, a cargo de Sol Canievsky.