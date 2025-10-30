Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu presentan su show "Juntos, la leyenda continúa": cómo comprar las entradas
Dos de las bandas más representativas del folklore argentino se unen por primera vez para una noche única.
Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, dos de las bandas más icónicas y representativas del género, se unen por primera vez para un show histórico que entrelaza las raíces y el ADN de nuestro folklore argentino. La cita será el próximo viernes 14 de noviembre en La Trastienda (Balcarce 460, San Telmo). Las entradas están a la venta a través de Passline.
El evento promete ser una noche de nostalgia, alegría y profunda conexión emocional. Juntos, los artistas compartirán el escenario para recorrer su trayectoria y repasar sus mayores éxitos, reafirmando el poder del folklore para unir y emocionar a las personas marcando a todas las generaciones.
Será una noche para compartir un cancionero popular con clásicos como "Luna cautiva," "La Oma," "Pescador y guitarrero," "Merceditas," "Zamba de Alberdi" y "Candombe para José," entre otros grandes temas que han marcado a generaciones.
Los 4 de Córdoba —formados en 1969 y con 56 años de vigencia— mantienen intacta su esencia con la voz y el estilo característicos de Víctor Hugo Godoy, Américo “Meco” Albornoz, Héctor “Choya” Pacheco y Lionel Pacheco.
Por Siempre Tucu está actualmente conformado por Roberto Pérez y Coco Martos, quienes continúan difundiendo para las nuevas generaciones el legado de Los Tucu Tucu, aquel grupo tucumano que dejó huella en escenarios nacionales e internacionales y que se ganó el cariño de la gente.
Precios y ubicaciones para ver a Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu
Los tickets para este gran show que preparan Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu en La Trastienda ya se encuentran disponibles a través de la página de Passline.
Los precios son los siguientes:
- Mesas Centrales A: $45.000
- Sillones Preferenciales: $45.000
- Mesas Centrales B: $40.000
- Mesas Entrepiso: $35.000
- Mesas Laterales A: $35.000
- Mesas Laterales B (altas): $30.000
- Barra: $25.000
- Butacas Entrepiso: $25.000
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario