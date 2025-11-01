Rama Empanada lanza su álbum "Punto de fuga": reflexiones sobre la frustración en clave indie pop

Embed - rama empanada on Instagram: "PRESENTACIÓN PUNTO DE FUGA nos vemos este 16/11 para recibir mi nuevo disco en niceto humboldt. show único. posta. última en capital hasta dios sabe cuando. preventa 1 $5000 disponible en bio!!!! flyer por el #1 @floribundo" View this post on Instagram A post shared by rama empanada (@ramaempanada)

Producido por Junior, con mix y máster de Fermín Sagarduy el disco reúne sus anteriores singles 333 y gratis, con 6 tracks inéditos, que incluyen colaboraciones con Dani Umpi (mardel), Cata Carpena (quién), bautibit (un poco más) y Viole Vecchio (cuando te enojás).

El universo visual de punto de fuga fue creado por Azul Jazmín, autora de la tapa e ilustradora del personaje perruno que protagoniza la narrativa gráfica del álbum. La propuesta se completa con visualizers de Floribundo, que expanden ese imaginario y completan el relato visual de los tracks.