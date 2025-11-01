Rama Empanada lanza su álbum "Punto de fuga": reflexiones sobre la frustración en clave indie pop
El artista rosarino lanza su nuevo material el 5 de noviembre y lo presenta en vivo el 16 de noviembre en Niceto Club (Lado B).
Rama Empanada presenta su nuevo álbum, Punto de fuga. Oriundo de Rosario, el artista de 26 años lanza una de las propuestas más frescas del nuevo indie argentino. Su sonido —una fusión entre la calidez del pop, la aspereza del rock y destellos electrónicos— alcanza su forma más madura y cohesiva hasta ahora, con letras que atraviesan el desconcierto, los interrogantes y las búsquedas de toda una generación.
Punto de fuga es un recorrido de 9 canciones que traducen ese sentimiento de época: la tensión entre el deseo de avanzar y la necesidad de encontrar calma en el presente. Con letras cotidianas y una producción luminosa, el disco propone una mirada sensible sobre los vínculos, el trabajo y las expectativas de una generación que busca sostener la esperanza.
“Es un disco de reflexiones sobre la frustración. Entre el primer y último tema hay una trayectoria hacia entender que uno no está donde quiere estar, y aun así puede disfrutar, bailar, compartir con amigos", comentó el artista.
Y, agregó: “No quería hacer un disco solemne. Hablo de cosas que surgen todo el tiempo en charlas con amigos: vivir tranquilos, poder concretar proyectos, trabajar de lo que nos gusta, no pensar todo el tiempo en la guita, conectar con un otro”.
El domingo 16 de noviembre Rama Empanada presenta punto de fuga por primera vez en Niceto Lado B. Junto a su banda, compuesta por Juan Barrios (batería), Justo Martínez (bajo), Federico Saa (guitarra) y Victoria Crespi (pistas) más artistas invitados, Rama propone una ventana a su universo visual y sonoro, un refugio de luz y color en medio del caos.
Producido por Junior, con mix y máster de Fermín Sagarduy el disco reúne sus anteriores singles 333 y gratis, con 6 tracks inéditos, que incluyen colaboraciones con Dani Umpi (mardel), Cata Carpena (quién), bautibit (un poco más) y Viole Vecchio (cuando te enojás).
El universo visual de punto de fuga fue creado por Azul Jazmín, autora de la tapa e ilustradora del personaje perruno que protagoniza la narrativa gráfica del álbum. La propuesta se completa con visualizers de Floribundo, que expanden ese imaginario y completan el relato visual de los tracks.
