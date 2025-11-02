Cuestionado por Mirtha Legrand Diego Santilli explicó por qué no habla de Nancy Pazos

Además de la cuestión personal, el triunfo electoral de Santilli, quien obtuvo el 41,45% de los votos, fue motivo de celebración. La conductora lo recibió con un inesperado elogio: “Diego, los mataste a todos”, dijo entre risas. El candidato, que regresó a la mesa luego de haber estado días antes de las elecciones, atribuyó parte de su éxito al programa: “Nos diste suerte a Patricia y a mí. También al presidente, que ganó una elección tremenda”, afirmó.

Otro tema que sorprendió a Mirtha fue el visible corte de pelo del funcionario, un cambio de look que realizó en vivo durante un programa de streaming para cumplir una promesa de campaña. “A ver, date vuelta que no te vi bien”, le pidió la diva, y agregó: “Ah, no, bastante te cortaste. ¿Hiciste una promesa?”. Santilli respondió: “Asumí un compromiso y hay que cumplirlo”, afirmó.

Finalmente, la periodista Débora Plager, también invitada, bromeó sobre el acto de Santilli: “Es uno de los pocos políticos que cumple las promesas de campaña”.