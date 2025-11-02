Cuestionado por Mirtha Legrand Diego Santilli explicó por qué no habla de Nancy Pazos
Durante su visita a la mesa de Mirtha Legrand, el flamante diputado electo se refirió a las declaraciones que hace su ex mujer en su contra.
El diputado Diego Santilli, flamante ganador en las pasadas elecciones del domingo, fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha. Allí enfrentó una pregunta incómoda y directa de la diva sobre su ex esposa, Nancy Pazos.
Fiel a su estilo incisivo, Mirtha Legrand no dudó en preguntar sin rodeos: “¿Por qué tu ex te agrede tanto?”, en referencia a los comentarios “filosos” que la periodista suele emitir al referirse a él.
A pesar de la incomodidad de la pregunta, el político respondió con firmeza y estableció su prioridad en el ámbito familiar: “Hace muchos años tomé una decisión de vida, Mirtha. Yo creo en la institución madre y en la institución padre. Para mí, el respeto a la madre de mis hijos es fundamental. Nunca hablé y nunca opinaré”, afirmó.
Santilli insistió en que, aunque tiene visiones y pensamientos completamente distintos a los de Pazos, no podría emitir un juicio de valor contra la periodista. “Yo tengo una visión completamente distinta, pero lo único que tengo que hacer es cuidar a mis hijos, que quieren y respetan a su madre. Hay que dar ese respeto y por eso nunca hablaré”, remarcó.
La diva celebró y elogió la postura del político, calificándola de inteligente. “Hacés muy bien, buena posición, es inteligente lo que hacés. Debe ser desagradable, ¿no?, que insulte tanto al exmarido. ¿No te gusta hablar del tema? Cambiamos enseguida si no querés”, comentó Mirtha. Santilli cerró el tema enfatizando el impacto en sus hijos: “Por supuesto que no me gusta, pero Mirtha, ellos son los que sufren. No la discusión entre adultos; los chicos son los que sufren, y para mí es clave mantener ese respeto”.
Además de la cuestión personal, el triunfo electoral de Santilli, quien obtuvo el 41,45% de los votos, fue motivo de celebración. La conductora lo recibió con un inesperado elogio: “Diego, los mataste a todos”, dijo entre risas. El candidato, que regresó a la mesa luego de haber estado días antes de las elecciones, atribuyó parte de su éxito al programa: “Nos diste suerte a Patricia y a mí. También al presidente, que ganó una elección tremenda”, afirmó.
Otro tema que sorprendió a Mirtha fue el visible corte de pelo del funcionario, un cambio de look que realizó en vivo durante un programa de streaming para cumplir una promesa de campaña. “A ver, date vuelta que no te vi bien”, le pidió la diva, y agregó: “Ah, no, bastante te cortaste. ¿Hiciste una promesa?”. Santilli respondió: “Asumí un compromiso y hay que cumplirlo”, afirmó.
Finalmente, la periodista Débora Plager, también invitada, bromeó sobre el acto de Santilli: “Es uno de los pocos políticos que cumple las promesas de campaña”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario