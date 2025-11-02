Juanita Tinelli habló tras la amenaza de muerte y el botón antipánico: ¿qué dijo de su papá?

Antes de dedicarle este mensaje de amor, Marcelo Tinelli había compartido otra historia en la que brindó su propia versión sobre el difícil momento que atraviesa la familia.

El conductor explicó el drama que vive su hija a raíz de los hechos recientes: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, expresó él.

Tinelli manifestó la preocupación de la familia y aseguró estar tomando medidas para resolver la situación: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, dijo el conductor.

Además, hizo un llamado a la mesura y la privacidad, destacando que él sería la fuente de cualquier información futura: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

En medio de la polémica, se conoció un hecho que refleja la tensión actual en la dinámica familiar de las redes: Juanita dejó de seguir en su cuenta de Instagram a su padre, Marcelo Tinelli, y a su hermana Candelaria Tinelli.

Por otro lado, la joven mantiene en su lista de seguidos a Mica Tinelli y a su hermano Francisco Tinelli, lo que sugiere una diferencia de vínculos en la esfera digital dentro del mediático clan familiar.