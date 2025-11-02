Juanita Tinelli habló tras la amenaza de muerte y el botón antipánico: ¿qué dijo de su papá?
La hija del conductor Marcelo Tinelli rompió el silencio en redes sociales y habló de amenazas, límites y la carga de su apellido.
Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte y que ya realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. La joven emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde dio detalles del duro momento que atraviesa.
Con la publicación de un extenso mensaje en sus redes sociales Juanita expresó, por primera vez, su propia versión sobre lo que vive dentro del entorno familiar La hija de Marcelo Tinelli habló sobre el silencio, el miedo y la decisión de poner límites personales luego de atravesar una situación de amenaza.
“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, comenzó escribiendo la joven de 22 años, quien sorprendió al eliminar de sus redes sociales al empresario y conductor, al igual que a su hermana Candelaria.
Marcelo Tinelli habló de la amenaza que recibió Juanita
Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales este domingo por la madrugada para responder a las críticas que recibió de su hija menor, Juana Tinelli. Las declaraciones del conductor se produjeron tras un comunicado emitido por la joven de 22 años, quien reveló haber recibido amenazas y expresó su hartazgo ante la exposición pública derivada de las decisiones de su padre.
En un gesto que priorizó el lazo familiar y el cariño, Marcelo publicó una emotiva fotografía junto a Juanita, acompañada de un mensaje conciso: “Te amo siempre mi pebe, con toda mi alma”. De esta manera, el conductor buscó demostrar el afecto que lo une a la hija que tuvo con Paula Robles, distanciándose del escándalo mediático en el que quedó envuelto.
Antes de dedicarle este mensaje de amor, Marcelo Tinelli había compartido otra historia en la que brindó su propia versión sobre el difícil momento que atraviesa la familia.
El conductor explicó el drama que vive su hija a raíz de los hechos recientes: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, expresó él.
Tinelli manifestó la preocupación de la familia y aseguró estar tomando medidas para resolver la situación: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, dijo el conductor.
Además, hizo un llamado a la mesura y la privacidad, destacando que él sería la fuente de cualquier información futura: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.
En medio de la polémica, se conoció un hecho que refleja la tensión actual en la dinámica familiar de las redes: Juanita dejó de seguir en su cuenta de Instagram a su padre, Marcelo Tinelli, y a su hermana Candelaria Tinelli.
Por otro lado, la joven mantiene en su lista de seguidos a Mica Tinelli y a su hermano Francisco Tinelli, lo que sugiere una diferencia de vínculos en la esfera digital dentro del mediático clan familiar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario