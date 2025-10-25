Carlos Sadness estrenó su nueva canción "La vida perfecta"

El barcelonés empieza un nuevo periplo musical, donde el artista despide, sin nostalgia, la vida perfecta y todas sus promesas vacías. Con versos que alternan confesión íntima y crítica social, la canción desnuda el contraste entre la apariencia y la verdad. Sadness retrata un mundo cada vez con menos alma, donde abundan los privilegios, pero falta lo esencial. Un relato irónico sobre la cultura aspiracional. El estribillo se convierte en un grito de autenticidad: ‘’Adiós a la vida perfecta, adiós a la ciencia ficción. Tan solo quiero volver a ser yo’’.