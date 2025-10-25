Carlos Sadness estrenó su nueva canción "La vida perfecta"
El cantante español se despide de una etapa musical para comenzar nuevos desafíos en su carrera artística.
El maestro del indie tropical, Carlos Sadness sorprende con un nuevo single, La Vida Perfecta (Esmerarte, 2025). Éste cierra la etapa de su último álbum de estudio, Realismo Mágico, el cual le llevó a girar durante dos años por toda España y Latinoamérica, haciendo sold outs en recintos tan emblemáticos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
El barcelonés empieza un nuevo periplo musical, donde el artista despide, sin nostalgia, la vida perfecta y todas sus promesas vacías. Con versos que alternan confesión íntima y crítica social, la canción desnuda el contraste entre la apariencia y la verdad. Sadness retrata un mundo cada vez con menos alma, donde abundan los privilegios, pero falta lo esencial. Un relato irónico sobre la cultura aspiracional. El estribillo se convierte en un grito de autenticidad: ‘’Adiós a la vida perfecta, adiós a la ciencia ficción. Tan solo quiero volver a ser yo’’.
El resultado es su especialidad: un tema festivalero y bailable que mezcla crítica y vulnerabilidad, con un estribillo luminoso que apunta a la esperanza. Una canción que vibra en la actualidad, incisiva y profundamente humana.
“La abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”, dice el propio artista, que ya está confirmado en varios de los festivales más importantes de España y en el Vive Latino de México.
Carlos lleva todo este 2025 sacando nuevos sencillos de la mano de colaboraciones con artistas internacionales de renombre como los colombianos Nasa Histories y Salomón Beda o la catalana Suu, con quien hizo una canción para la nueva temporada del documental de Dulceida.
Próximos conciertos de Carlos Sadness
- 25 de octubre de 2025 - Pulso GNP - Santiago de Querétaro (México)
- 14- 15 de marzo de 2026 - Vive Latino - 23 de mayo - (México)
- 15 - 16 de mayo de 2026 - Interstellar - Sevilla (España)
