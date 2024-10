Sol Pérez anticipó cuál podría ser el nombre de su bebé: "Pensamos en un solo nombre"

Lejos de jugar al misterio, Sol Pérez habló con A la Barbarossa y reveló algunos de los nombres que están barajando con Guido: “Todavía no sabemos qué va a ser, pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio”. Sin embargo, la modelo no se mostró muy convencida de la propuesta de su esposo, aclarando que aún no está decidido: “A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”.

Si el bebé resulta ser una niña, el consenso entre ambos está mucho más claro, ya que tienen una preferencia común: “Si es nena nos gusta mucho Francesca”. Además, aclaró que ya tomaron una decisión respecto a los apellidos: “Y no vamos a usar los dos apellidos, sino solo Mazzoni”.

La flamante abogada y panelista de "Cortá por Lozano" también compartió cómo se siente en estos primeros meses de embarazo: “Me siento super bien. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte y no me puedo quejar. ¡Es rarísimo todo!”.

“Todo es extraño y, a la vez, te van pasando un montón de cosas que no esperás. Estoy super sensible y todo está a flor de piel. Soy canceriana, resensible, pero ahora estoy potenciada“, admitió la modelo sobre su estado actual.