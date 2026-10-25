Sol Pérez relató cómo vivió una situación de acoso y quién la ayudó a librarse de su hostigador
Durante su paso por PH: Podemos hablar, la artista contó que vivió una temporada horrible con un hombre que la intimidaba. Los detalles.
En una revelación que paralizó al estudio de "Podemos Hablar", el ciclo emitido por Telefe, Sol Pérez decidió abrir su corazón y compartir un perturbador episodio de su pasado. La panelista narró la dramática secuencia vivida años atrás con un supuesto admirador que, tras un inicio amigable con pedidos de fotos, derivó en una persecución constante y un violento ataque en plena vía pública.
La mediática situó el origen de esta historia durante una temporada de verano en Mar del Plata mientras trabajaba en el teatro. En ese contexto, un espectador comenzó a esperarla de forma habitual a la salida de las funciones, una conducta que en un primer momento no despertó ninguna alarma.
Al reconstruir ese primer acercamiento, Pérez recordó la naturalidad del vínculo inicial: “Conocí a una persona que era un fan. Yo salía del teatro, él estaba en Mar del Plata, foto, bla, bla”. Sin embargo, con el correr de los días, la presencia del sujeto se volvió omnipresente y su actitud comenzó a tornarse cada vez más intrusiva.
Uno de los detalles que más llamaba la atención de la comunicadora era el despliegue del hombre, quien se presentaba a diario a bordo de vehículos de gran porte y valor comercial cuando ella emprendía el regreso a su hogar tras la jornada laboral.
Respecto a esas secuencias nocturnas en la ciudad feliz, Sol detalló: “Él tenía siempre autos distintos y siempre autos de alta gama. Yo iba a mi casa y él se me ponía al lado, a la una de la mañana, cuando terminaba el teatro en Mar del Plata, y me pisteaba”. Dada su juventud en aquel momento, la modelo confesó que no tomó dimensión del riesgo: “Tenía veinte y pico de años, me parecía todo gracioso, divertido, nada para alterarme”.
La verdadera alarma se encendió cuando la temporada veraniega llegó a su fin y la artista retornó a la Capital Federal. Lejos de abandonar la persecución, el hombre comenzó a irrumpir en sus lugares de trabajo en Buenos Aires: “El pibe se me empezó a aparecer en los lugares de trabajo y yo ahí fue como: ‘Pará, me parece que te estás zarpando un poco'”.
La panelista explicó que el cambio de actitud del admirador la obligó a modificar rotundamente su postura, que hasta ese momento se caracterizaba por la amabilidad habitual que suele mantener con el público: “Antes era buena onda, la foto, cómo estás, todo bien. Y de repente empezó a subir de tono”. Al percatarse de la obsesión, tomó la determinación de cortar el diálogo y esquivarlo.
Esa distancia provocó la furia del acosador y desencadenó el instante más traumático de la historia, cuando el sujeto la abordó en la vía pública al notar que lo estaba eludiendo. Ante la mirada atónita de los invitados al programa, la mediática rememoró el violento desenlace: “Una vez, cruzando la calle, como yo ya lo empecé a evitar y él se dio cuenta de que lo estaba evitando, me agarró de los brazos y me empezó a sacudir”. "Estaba con dos personas que trabajaban conmigo en ese momento, ella era abogada, entonces actuó super bien y empezó a gritar", sostuvo la panelista respecto de quién fue clave para ayudarla en esa situación.
De esta manera, la experiencia expuesta por Pérez en la pantalla de Telefe visibilizó los peligros que enfrentan las figuras públicas cuando la admiración traspasa los límites del respeto y se transforma en hostigamiento físico y psicológico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario