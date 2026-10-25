Sol Pérez relató cómo vivió una situación de acoso y quién la ayudó a librarse de su hostigador

La verdadera alarma se encendió cuando la temporada veraniega llegó a su fin y la artista retornó a la Capital Federal. Lejos de abandonar la persecución, el hombre comenzó a irrumpir en sus lugares de trabajo en Buenos Aires: “El pibe se me empezó a aparecer en los lugares de trabajo y yo ahí fue como: ‘Pará, me parece que te estás zarpando un poco'”.

La panelista explicó que el cambio de actitud del admirador la obligó a modificar rotundamente su postura, que hasta ese momento se caracterizaba por la amabilidad habitual que suele mantener con el público: “Antes era buena onda, la foto, cómo estás, todo bien. Y de repente empezó a subir de tono”. Al percatarse de la obsesión, tomó la determinación de cortar el diálogo y esquivarlo.

Esa distancia provocó la furia del acosador y desencadenó el instante más traumático de la historia, cuando el sujeto la abordó en la vía pública al notar que lo estaba eludiendo. Ante la mirada atónita de los invitados al programa, la mediática rememoró el violento desenlace: “Una vez, cruzando la calle, como yo ya lo empecé a evitar y él se dio cuenta de que lo estaba evitando, me agarró de los brazos y me empezó a sacudir”. "Estaba con dos personas que trabajaban conmigo en ese momento, ella era abogada, entonces actuó super bien y empezó a gritar", sostuvo la panelista respecto de quién fue clave para ayudarla en esa situación.

De esta manera, la experiencia expuesta por Pérez en la pantalla de Telefe visibilizó los peligros que enfrentan las figuras públicas cuando la admiración traspasa los límites del respeto y se transforma en hostigamiento físico y psicológico.