Antonela Roccuzzo sorprendió con un look elegante que fusionó sensualidad y sofisticación.

El maquillaje luminoso que acompañó su propuesta

El maquillaje siguió la misma línea de naturalidad y sofisticación. La piel lució luminosa, con un tono bronceado cálido y puntos de luz en los pómulos que aportaron definición sin generar un efecto recargado.

Para los ojos, la elección fue un maquillaje en tonos tierra y café, acompañado por un delineado difuminado. Los labios, en tanto, se destacaron por un perfilado marrón y un labial nude de acabado satinado, en sintonía con el resto del look.

El peinado de Antonela Roccuzzo: brillo y ondas suaves

El cabello también tuvo un papel importante en el resultado final. Antonela llevó su melena larga y oscura con raya al medio, un acabado pulido y ondas suaves que aportaron movimiento.

Uno de los laterales quedó detrás de la oreja, un detalle que permitió destacar los pendientes y dejar más visible la zona del cuello y los hombros. Así, cada elemento del estilismo acompañó al vestido de Victoria Beckham y consolidó una propuesta que combinó líneas simples, accesorios protagonistas y una estética sofisticada.