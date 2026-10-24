Antonela Roccuzzo sorprendió con un look elegante que fusionó sensualidad y sofisticación.
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, lució un vestido de Victoria Beckham con espalda sugerente y caída al bies, acompañado de accesorios llamativos.
Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención con una elección de moda que combinó elegancia, detalles sensuales y accesorios sofisticados. La esposa de Lionel Messi compartió una propuesta nocturna en la que apostó por un diseño de Victoria Beckham y demostró cómo un look minimalista puede destacarse sin necesidad de excesos.
El vestido, confeccionado en satén de seda, se convirtió en el protagonista del conjunto gracias a su textura brillante y su caída fluida. La prenda reflejó una de las tendencias más presentes en la moda actual: el quiet luxury, una corriente que prioriza la calidad de los materiales, los cortes cuidados y la discreción por encima de los detalles recargados.
Uno de los aspectos más distintivos del diseño fue el contraste entre el frente sobrio y una espalda más descubierta. El cuello barco drapeado aportó movimiento a la parte superior, mientras que las aberturas laterales sumaron un toque sensual. Además, el corte al bies permitió que la tela acompañara las curvas de manera natural y generara una silueta estilizada.
Los accesorios que completaron el look de Antonela Roccuzzo
Para acompañar el vestido, Antonela eligió joyas que aportaron brillo y protagonismo sin quitarle atención a la prenda principal. Entre los detalles más destacados se encontraron unos pendientes de diseño llamativo, con forma de sol o estrella y terminaciones brillantes.
La selección también incluyó una pulsera rivière de diamantes, un brazalete rígido dorado y un anillo de gran tamaño. La combinación de metales y piedras preciosas sumó contraste al estilismo monocromático y reforzó su impronta elegante.
El maquillaje luminoso que acompañó su propuesta
El maquillaje siguió la misma línea de naturalidad y sofisticación. La piel lució luminosa, con un tono bronceado cálido y puntos de luz en los pómulos que aportaron definición sin generar un efecto recargado.
Para los ojos, la elección fue un maquillaje en tonos tierra y café, acompañado por un delineado difuminado. Los labios, en tanto, se destacaron por un perfilado marrón y un labial nude de acabado satinado, en sintonía con el resto del look.
El peinado de Antonela Roccuzzo: brillo y ondas suaves
El cabello también tuvo un papel importante en el resultado final. Antonela llevó su melena larga y oscura con raya al medio, un acabado pulido y ondas suaves que aportaron movimiento.
Uno de los laterales quedó detrás de la oreja, un detalle que permitió destacar los pendientes y dejar más visible la zona del cuello y los hombros. Así, cada elemento del estilismo acompañó al vestido de Victoria Beckham y consolidó una propuesta que combinó líneas simples, accesorios protagonistas y una estética sofisticada.
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