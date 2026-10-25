Juana Viale sorprendió con los detalles sobre la evolución de Mirtha Legrand: ¿cómo está la diva?
Durante la última emisión de "La noche de Mirtha", la conductora habló de la reaparición de la Chiqui y contó una anécdota familiar.
La salud de Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la escena mediática, pero esta vez con noticias sumamente alentadoras. En la reciente emisión de "La noche de Mirtha", el emblemático programa transmitido por la pantalla de Eltrece, Juana Viale tomó las riendas de la conducción y brindó precisiones sobre el estado de la Diva tras su reciente internación. Con una sonrisa radiante, la actriz no solo transmitió absoluta paz respecto a la evolución médica de su abuela, sino que además contó detalles de la primera salida en familia realizada por La Chiqui.
A la hora de actualizar el cuadro de la estrella de la televisión, Juana no dudó en destacar la excelente recuperación de la conductora: “Está bien, está hermosa”. La revelación sirvió para despejar cualquier tipo de especulación sobre su bienestar físico tras los días de reposo hospitalario.
Durante sus revelaciones, la nieta de la diva recordó con especial afecto cómo vivieron el almuerzo correspondiente al Día de la Madre. La celebración adquirió un valor emocional muy elevado, al tratarse del primer paseo formal que realizó la figura pública desde que abandonó el establecimiento médico. La cita tuvo lugar en una locación externa a la vivienda habitual de la leyenda televisiva.
Al repasar la intimidad del festejo, la conductora interina compartió detalles de la logística familiar: “Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos”. En relación al traslado y al estado de ánimo de la reina de los almuerzos, la nieta aclaró la complicidad con su progenitora, Marcela Tinayre: “Fue su primera salida, así que estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre, que la llevó”.
Asimismo, la frescura de Mirtha volvió a hacerse presente en medio del encuentro familiar, desatando la carcajada generalizada de los comensales. Entre risas, Juana ventiló el picante comportamiento que mantuvo la estrella durante la comida: “Comió un montón, criticó a medio mundo”.
El almuerzo familiar no solo quedó guardado en la memoria de los presentes, sino que también cobró notoriedad pública a partir de un retrato compartido en plataformas digitales. La imagen de la reunión generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde diversos internautas cuestionaron la veracidad de la fotografía, especulando con posibles retoques digitales o la intervención de inteligencia artificial para mejorar la apariencia de la diva.
Consultada de manera directa sobre estas versiones malintencionadas de los usuarios, Viale echó por tierra cualquier rumor y cerró el tema con una frase contundente que ratificó la lozanía de su abuela: “Por suerte no, la realidad superó”.
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