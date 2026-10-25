Juana Viale sorprendió con los detalles sobre la evolución de Mirtha Legrand: ¿cómo está la diva?

El almuerzo familiar no solo quedó guardado en la memoria de los presentes, sino que también cobró notoriedad pública a partir de un retrato compartido en plataformas digitales. La imagen de la reunión generó revuelo inmediato en las redes sociales, donde diversos internautas cuestionaron la veracidad de la fotografía, especulando con posibles retoques digitales o la intervención de inteligencia artificial para mejorar la apariencia de la diva.

Consultada de manera directa sobre estas versiones malintencionadas de los usuarios, Viale echó por tierra cualquier rumor y cerró el tema con una frase contundente que ratificó la lozanía de su abuela: “Por suerte no, la realidad superó”.