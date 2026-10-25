Así fue la presentación de "Coppola, el representante" con Juan Minujín, Guillermo y desfile de famosos
La segunda temporada de "Coppola, el representante" ya se encuentra disponible en Disney + y así fue la presentación de la serie.
En Argentina nunca faltan esos personajes que trascienden el paso del tiempo y se convierten en mitos vivientes de nuestra cultura popular. Este viernes 23 de octubre, la esperada segunda temporada de Coppola, el representante llegó a Disney+, marcando el regreso triunfal de una historia que sabe combinar el absurdo, la nostalgia y la fascinación por una era irrepetible. Con la dirección magistral de Ariel Winograd y un deslumbrante Juan Minujín en la piel de "Guillote", los nuevos episodios redoblan la apuesta para ofrecernos una mirada mucho más humana, íntima y profunda del célebre mánager.
Sin perder jamás ese tono cómico e irreverente que define la esencia del personaje, la serie se adentra en el territorio del después: la reconstrucción de un hombre tras el choque con la marejada de su alianza más famosa. Como adelanta su propia sinopsis: “En la aclamada serie de comedia, Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles”. Es el retrato de la soledad en medio de las luces, pero también de la resiliencia de quien aprendió a renacer con el encanto como única armadura.
Por eso, para celebrar este estreno, Disney+ desplegó una avant premiere a pura fiesta, glamour y elegancia. La cita reunió a destacadas figuras del espectáculo, artistas y personalidades de la industria que deslaron por una deslumbrante alfombra rosa, reviviendo el espíritu festivo y sofisticado que siempre rodeó al universo Coppola. Los episodios ya se encuentran disponibles de manera completa en Disney+, listos para invitar al público a maratonear una vida donde la realidad supera, una vez más, a cualquier ficción.
Así fue la avant premiere de "Coppola, el representante"
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