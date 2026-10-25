Así fue la presentación de "Coppola, el representante" con Juan Minujín, Guillermo y desfile de famosos

Sin perder jamás ese tono cómico e irreverente que define la esencia del personaje, la serie se adentra en el territorio del después: la reconstrucción de un hombre tras el choque con la marejada de su alianza más famosa. Como adelanta su propia sinopsis: “En la aclamada serie de comedia, Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles”. Es el retrato de la soledad en medio de las luces, pero también de la resiliencia de quien aprendió a renacer con el encanto como única armadura.