La cita literaria de Sol Pérez en bikini desde Ibiza

La conductora está aprovechando al máximo su merecido descanso luego de un largo año lleno de trabajo y se llevó todas las miradas en las playas de Ibiza, donde deslumbró con una diminuta bikini blanca con pequeños detalles en negro, lentes de sol y todo su encanto a flor de piel.

En las redes sociales, acompañó sus fotos con una cita literaria del novelista Andrés Alfonso:

"Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias."