Gran Hermano 2026 en números: récord de votos, cuánta plata ganó la campeona, cuántos días estuvo

¿Cuántos días estuvo aislada la ganadora del reality?

La resistencia mental fue una pieza fundamental para la victoria. Solange permaneció 172 días de encierro continuo en esta edición Generación Dorada. Sin embargo, si se suman los 126 días que había vivido durante su participación original en la histórica temporada de 2011, la flamante triunfadora acumuló un total de 298 días conviviendo dentro de la casa a lo largo de su vida televisiva. Su mayor rival, Yipio, pasó un total de 193 días aislada en el actual certamen antes de despedirse feliz y agradecida con la gente.