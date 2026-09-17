Las ajedrecísticas dos palabras con las que Solange Abraham celebró su victoria en Gran Hermano

El emotivo festejo de Solange Abraham en Gran Hermano

La velada decisiva definió el destino del reality show tras el paso de 43 concursantes por la casa más famosa del país. El desenlace enfrentó cara a cara a dos de las figuras más convocantes del ciclo: la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos y la modelo tucumana, quien finalmente se adueñó de la preferencia del público masivo.