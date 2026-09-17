Las ajedrecísticas dos palabras con las que Solange Abraham celebró su victoria en Gran Hermano
Solange Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada. Mirá su emocionante festejo antes de apagar las luces.
Luego de más de 200 días de intenso encierro, la edición Generación Dorada de Gran Hermano llegó a su emocionante final. La participante Solange Abraham se impuso en un reñido duelo telefónico que superó los 30 millones de votos y celebró su triunfo con una frase cargada de simbolismo antes de apagar las luces.
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El emotivo festejo de Solange Abraham en Gran Hermano
La velada decisiva definió el destino del reality show tras el paso de 43 concursantes por la casa más famosa del país. El desenlace enfrentó cara a cara a dos de las figuras más convocantes del ciclo: la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos y la modelo tucumana, quien finalmente se adueñó de la preferencia del público masivo.
Tras consagrarse campeona, la jugadora vivió instantes de profunda conmoción:
- Despedida sobria: compartió un sentido apretón de manos y un abrazo de respeto con Yipio antes de que su rival traspasara la puerta hacia el estudio.
- Recorrido en soledad: completamente emocionada y azorada por el resultado, caminó por las distintas habitaciones agradeciendo a la audiencia por haberla respaldado con sus votos.
- El llamado al jardín: la voz de "Big" la convocó al exterior para pronunciar su tradicional discurso de cierre y reconocimiento hacia el vencedor del certamen.
- La frase de ajedrez: al momento exacto en que se disponía el apagado general de las luces, Sol pidió la palabra para gritar con fuerza ante las cámaras: "¡Jaque mate!".
Con esas dos contundentes palabras y entre lágrimas de pura felicidad, la flamante ganadora se despidió definitivamente del juego, coronando una noche histórica que marcó el cierre de una temporada inolvidable en la pantalla televisiva.
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