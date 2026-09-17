Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa
Con la consagración de Solange Abraham en la Generación Dorada, repasamos la nómina histórica de todos los campeones de Gran Hermano en la Argentina.
La emocionante consagración de Solange Abraham en la edición Generación Dorada sumó un nuevo capítulo dorado al fenómeno de Gran Hermano en la pantalla argentina. Desde su histórica llegada en 2001, decenas de participantes pasaron por la casa más famosa, pero solo un selecto grupo logró coronarse y conquistar el voto popular.
Uno por uno: todos los campeones en la historia de Gran Hermano
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El certamen más icónico del país cuenta con una extensa lista de vencedores a lo largo de sus diferentes temporadas regulares y ediciones especiales emitidas por la televisión abierta:
- Gran Hermano 1 (2001): Marcelo Corazza (el ciclo duró 112 días y estuvo 63 días aislado).
- Gran Hermano 2 (2001): Roberto Parra (120 días de competencia).
- Gran Hermano 3 (2002/03): Viviana Colmenero (124 días en la casa).
- Gran Hermano 4 (2007): Marianela Mirra (119 días de juego).
- Gran Hermano Famosos (2007): Diego Leonardi (81 días de ciclo y 54 días dentro de la casa).
- Gran Hermano 5 (2007): Esteban Morais (116 días de aislamiento).
- Gran Hermano 6 (2010/11): Cristian U (140 días de duración y 134 días en la casa).
- Gran Hermano 7 (2011/12): Rodrigo Fernández (164 días en carrera).
- Gran Hermano 8 (2015): Francisco Delgado (155 días de programa y 147 días encerrado).
- Gran Hermano 9 (2016): Luis Fabián Galesio (99 días de edición y 91 días en juego).
- Gran Hermano 10 (2022/23): Marcos Ginocchio (161 días de aislamiento ininterrumpido).
- Gran Hermano 11 (2023/24): Bautista Mascia (209 días de ciclo y 208 días en la casa).
- Gran Hermano 12 (2024/25): Santiago Algorta (207 días de competencia).
- Gran Hermano Generación Dorada (2026): Solange Abraham (206 días de certamen y 172 días en la casa).
Con esta última victoria, la influencer y modelo tucumana selló su revancha personal tras su participación original en 2011, inscribiendo su nombre para siempre en el cuadro de honor del exitoso formato.
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