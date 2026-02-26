Sorpresa en MasterChef Celebrity: filtraron quiénes serán los finalistas del reality

El dato más picante tuvo que ver con un comentario de Wanda durante la grabación. “Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar”, cerró Varela.

Con la final ya grabada y los rumores instalados, resta saber qué mostrará finalmente la edición televisiva y si el malestar de Maxi López quedará expuesto en pantalla.