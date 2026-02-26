Sorpresa en MasterChef Celebrity: filtraron quiénes serán los finalistas del reality
Revelaron quiénes llegarán a la definición del programa de cocina y contaron el gesto de Wanda Nara que indignó a Maxi López.
Mientras el desenlace de MasterChef Celebrity se mantiene bajo estricto hermetismo en pantalla, en Intrusos soltaron información que agitó el avispero. Rodrigo Lussich y Paula Varela revelaron quiénes serían los finalistas y detallaron un episodio que involucra a Wanda Nara y Maxi López.
“Se termina Mastertongo. Ya se grabó la final y los finalistas son Ian Lucas y La Reini”, lanzó Lussich, asegurando que los dos influencers quedaron como los últimos en carrera por el premio mayor. La información sorprendió porque dejó afuera a otros nombres que sonaban con fuerza en las redes.
Pero la bomba no terminó ahí. El conductor agregó: “’Enojos, acomodos y finalistas’ pusimos en la placa porque a Maxi López… la maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior”. Según su relato, el exfutbolista no habría quedado conforme con el desarrollo de la competencia.
Varela aportó más detalles sobre el clima de grabación: “Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final, (…) Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo”. Además, recordó que se grabaron dos finales, una modalidad habitual del programa para evitar filtraciones: “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen”.
El gesto de Wanda Nara que indignó a Maxi López en MasterChef Celebrity
La panelista también señaló que la jornada fue extensa y desgastante: “Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’”.
El dato más picante tuvo que ver con un comentario de Wanda durante la grabación. “Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar”, cerró Varela.
Con la final ya grabada y los rumores instalados, resta saber qué mostrará finalmente la edición televisiva y si el malestar de Maxi López quedará expuesto en pantalla.
