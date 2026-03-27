Sofía Gonet habló sobre su supuesto reencuentro con Homero Pettinato en Cariló: "Él estuvo..."

El rumor creció aún más cuando se sumó un dato que vinculaba directamente a Pettinato con el mismo destino: “¿Pero a quién vieron hoy en el centro de Cariló? nada más y nada menos que a Homero Pettinato”.

En ese contexto, la propia Latorre analizó la situación y opinó sin vueltas: “En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”.

Por su parte, el periodista Nico Peralta aportó un testimonio que también alimentó las versiones: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.