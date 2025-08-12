A qué hora ver hoy martes La Voz Argentina y cómo sigue el programa tras las "Batallas"

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

No pudo contener las lágrimas: el emocionante momento de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti no pudo contener las lágrimas de emoción al presenciar la impresionante performance de dos concursantes en La Voz Argentina, programa que se emite por la pantalla de Telefe. Conmovida por el talento de los jóvenes, la coach tomó una decisión que sorprendió a todos, utilizando una nueva regla del certamen a su favor.

El momento se vivió este domingo, cuando Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, ambos del equipo de Soledad, interpretaron "La llamadora", una entrañable canción de Félix Dardo Palorma que la propia artista había grabado años atrás con Raly Barrionuevo. Al finalizar la canción, ambos fueron ovacionados por el público y por los demás coaches, quienes se pusieron de pie para aplaudirlos. Luck Ra fue el primero en opinar, inclinándose por Milena, aunque reconoció la calidad de ambos participantes.

Al tomar la palabra, Soledad agradeció a los concursantes el "momento que vivimos", destacando que "pusieron a nuestra música y al folclore allá bien en alto". La coach valoró el hecho de que demostraron que una canción tradicional como "La llamadora" puede seguir siendo relevante.

A Milena le dijo: “Hiciste cosas en el dúo que yo no me hubiese imaginado nunca”, elogiando su valentía para ir más allá de los estándares del folclore. A Agustín, le reconoció que su desempeño en el programa no dejaba de sorprenderla para bien.

Antes de dar su veredicto, Soledad confesó lo difícil que le resultaba elegir a uno de los dos. "Los dos estuvieron impecables, va a ser muy difícil para mí decidir porque los dos estuvieron muy bien. Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura", afirmó.

Luego, la cantante reveló la gran novedad. "Hay una regla en este juego que este año es distinta y voy a hacer uso de la misma, me voy a quedar con los dos", sentenció, confirmando que Milena Salamanca y Agustín Isasmendi seguirán en la competencia. De esta manera, Soledad Pastorutti encontró el momento ideal para utilizar la nueva estrategia de salvar a dos concursantes, permitiendo que ambos talentos continúen su camino en La Voz Argentina.