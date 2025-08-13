A qué hora ver hoy miércoles La Voz Argentina y cómo continúa el reality

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

La decisión de Telefe que desató malestar en los fans de La Voz Argentina en pleno éxito: qué pasó

La Voz Argentina 2025 se encuentra en plena nueva fase de los Knockouts, lo que marcó el inicio de la tercera etapa del certamen. Sin embargo, desde las redes sociales de Telefe informaron que el programa será levantado el jueves debido a un compromiso televisivo.

Este domingo se emitió el final de las Batallas y todos los jurados tuvieron equilibrar la cantidad de participantes en sus equipos. La única excepción fue Lali Espósito, quien optó por robar una vez más de lo permitido, por lo que en la nueva etapa deberá eliminar a un participante adicional en comparación con sus colegas.

La nueva fase del ciclo mantendrá el mismo horario que las Batallas y seguirá un formato muy similar, con una diferencia clave: los participantes de un mismo equipo cantarán dos canciones distintas, en lugar de la misma, para definir quién continúa en competencia.

La expectativa en esta parte que atraviesa el reality es grande, aunque una decisión del canal desató malestar en los fans del programa: no sale al aire este jueves.

Por qué este jueves no dan La Voz Argentina 2025 en Telefe:

El programa se emite de domingo a viernes, de 21:45 a 23:15, con una excepción: este jueves 14 de agosto, Telefe anunció que no se transmitirá el ciclo porque el canal transmite el partido de River por la Copa Libertadores.

“Se terminó la espera. Vuelve la Conmebol Libertadores a la pantalla de Telefe. Se enfrentan Libertad y River Plate a las 21:15”, anunció la señal. Por este motivo, el canal levantará por un día el programa conducido por Nico Occhiato.