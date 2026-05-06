Sorpresivo anuncio de Santiago del Moro en la previa a la gala de Gran Hermano: "Triste comunicado..."
Minutos antes de una nueva jornada de nominaciones, el conductor del reality de Telefe lanzó una verdadera bomba. ¿Qué pasará?
"Triste comunicado para una jugadora...", escribió Santiago del Moro en la previa a la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, junto a la imagen de una puerta, lo que pareciera indicar que esta misma noche una participante abandonará el juego más famoso del país.
Por supuesto, esto generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del ciclo que ya especulan con quién podría ser la perjudicada esta vez.
Quién se va de Gran Hermano hoy según las redes sociales
Si bien no hay certezas alrededor de lo que está pasando en Gran Hermano, los seguidores del ciclo se atrevieron a opinar y lanzar sus suposiciones en torno al "triste comunicado" que menciona Santiago del Moro: "Para mí es La Bomba (Tucumana), dio mucha info", dijo una usuaria en X.
Otra, en tanto, señaló: "Ojalá sea la racista de Cinzia por dar información del afuera". En torno a esta jugadora, otro indicó: "Si expulsan a Cinzia por dar información del afuera sería una boludez porque La Bomba le dio información a Manuel".
Pero más allá de quién sea la perjudicada esta vez, muchos criticaron al reality show de Telefe por los numerosos cambios que lleva la competencia en tan poco tiempo de juego: "Este GH es más manipulado. Ya es un asco, me da lástima la gente que gasta plata en votar. El programa se llena de $$$$ a costa del fanatismo", opinó una usuaria.
Otro apuntó: "No saben qué mierda más inventar para que cada día tengan audiencia. Todos los putos días inventando algo para generar un puto hype", escribió indignado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario