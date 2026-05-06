Sorpresivo anuncio de Santiago del Moro en la previa a la gala de Gran Hermano: "Triste comunicado..."

Pero más allá de quién sea la perjudicada esta vez, muchos criticaron al reality show de Telefe por los numerosos cambios que lleva la competencia en tan poco tiempo de juego: "Este GH es más manipulado. Ya es un asco, me da lástima la gente que gasta plata en votar. El programa se llena de $$$$ a costa del fanatismo", opinó una usuaria.

Otro apuntó: "No saben qué mierda más inventar para que cada día tengan audiencia. Todos los putos días inventando algo para generar un puto hype", escribió indignado.

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