Santiago del Moro quemó en vivo a Tato Algorta: confirmó su romance con Luz Tito

Nazareno descubrió la traición de Titi tras salir de Gran Hermano y quedó en shock: "¿Es real?"

Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado de la casa más famosa del país y, antes de cruzar la puerta, se mostró especialmente movilizado por su vínculo con Titi Tcherkaski, participante con quien había construido una relación muy cercana dentro del juego.

Incluso en su despedida dejó en claro de qué lado estaba. “Manu, Titi y Lolo, estoy con ustedes ciegamente afuera de la casa”, expresó frente a sus compañeros, sin imaginar lo que iba a descubrir minutos más tarde.

Ya fuera de la competencia, Nazareno participó del streaming de Telefe junto a Santiago del Moro, donde habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia Titi y reconoció que su conexión había sido genuina.

“Yo soy yo y hay cosas que no las puedo manejar. Por Titi tengo un sentimiento muy claro por ella. Yo me enamoré. Y si hubiese hecho show, hubiese forzado un ship, y no lo hice nunca. Hablé con ella y entendí que estábamos en posturas distintas”, comentó el participante.

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Fue entonces cuando Del Moro decidió contarle una verdad que lo descolocó por completo. “Ella te nominó, pedía para que te vayas”, lanzó el conductor

La reacción de Nazareno fue inmediata y de absoluta incredulidad. “¿Esto es real? ¡Impresionante! Al principio lo creí, tenía la duda, pero no lo podía creer porque jugué con ella desde el día tres…”

Pero la información no terminó ahí. El conductor profundizó aún más sobre lo ocurrido dentro de la casa. “Ella dijo que se sentía incómoda con vos. Después todo cambió”, siguió diciendo Santiago.

Todavía procesando lo que estaba escuchando, Nazareno apenas atinó a responder: “La verdad, me estás sorprendiendo”.

La revelación dejó al exjugador completamente impactado, especialmente al descubrir que Titi no solo lo había nominado, sino que además había impulsado públicamente su salida, aun sabiendo del vínculo emocional que él había construido con ella dentro del reality. Un golpe inesperado que, sin dudas, promete seguir dando que hablar fuera de la casa.