Nazareno descubrió la traición de Titi tras salir de Gran Hermano y quedó en shock: "¿Es real?"

Fue entonces cuando Del Moro decidió contarle una verdad que lo descolocó por completo. “Ella te nominó, pedía para que te vayas”, lanzó el conductor

La reacción de Nazareno fue inmediata y de absoluta incredulidad. “¿Esto es real? ¡Impresionante! Al principio lo creí, tenía la duda, pero no lo podía creer porque jugué con ella desde el día tres…”

Pero la información no terminó ahí. El conductor profundizó aún más sobre lo ocurrido dentro de la casa. “Ella dijo que se sentía incómoda con vos. Después todo cambió”, siguió diciendo Santiago.

Todavía procesando lo que estaba escuchando, Nazareno apenas atinó a responder: “La verdad, me estás sorprendiendo”.

La revelación dejó al exjugador completamente impactado, especialmente al descubrir que Titi no solo lo había nominado, sino que además había impulsado públicamente su salida, aun sabiendo del vínculo emocional que él había construido con ella dentro del reality. Un golpe inesperado que, sin dudas, promete seguir dando que hablar fuera de la casa.