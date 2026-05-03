"Soy una de ellas": el palito de Shakira a Piqué en Brasil durante el histórico festival
Unas 2 millones de personas participaron del recital gratuito de la megaestrella colombiana, quien no dejó pasar la oportunidad de pegarle a su ex.
En medio de su histórico show gratuito en las playas de Copacabana, Shakira volvió a ser tendencia mundial al lanzar un contundente comentario que muchos interpretaron como una nueva referencia a su separación del exfutbolista español Gerard Piqué.
Ante una multitud que colmó Río de Janeiro, la artista colombiana aprovechó una pausa entre sus éxitos para visibilizar una realidad social, vinculándola con su propia experiencia personal.
El recital, que comenzó a las 21:45 (hora argentina), estuvo marcado por la emotividad y la cercanía de la barranquillera con sus fanáticos. Este "palito" a su ex se suma a la narrativa que ha mantenido en sus últimos lanzamientos musicales, donde la resiliencia y el empoderamiento femenino son los ejes centrales.
A través de la transmisión masiva por YouTube y Globoplay, seguidores de todo el mundo celebraron la honestidad de la artista, quien transformó una estadística social de Brasil en una bandera personal, consolidando aún más su vínculo con el público latinoamericano.
Un mensaje de Shakira para las madres solteras, con un palito a Piqué
La frase, que se volvió viral en cuestión de minutos, apuntó directamente a su situación actual como madre tras el fin de su relación con el exfutbolista. Durante el recital de su gira "Las mujeres ya no lloran", la cantante se dirigió al público con una declaración que generó una ovación inmediata.
"¿Saben que en Brasil hay 20 millones de madres solteras que tienen que salir a trabajar para mantener a sus familias? Bueno, yo soy una de ellas", sentenció la colombiana.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario