"Soy una de ellas": el palito de Shakira a Piqué en Brasil durante el histórico festival

Un mensaje de Shakira para las madres solteras, con un palito a Piqué

La frase, que se volvió viral en cuestión de minutos, apuntó directamente a su situación actual como madre tras el fin de su relación con el exfutbolista. Durante el recital de su gira "Las mujeres ya no lloran", la cantante se dirigió al público con una declaración que generó una ovación inmediata.

"¿Saben que en Brasil hay 20 millones de madres solteras que tienen que salir a trabajar para mantener a sus familias? Bueno, yo soy una de ellas", sentenció la colombiana.

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