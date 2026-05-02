Shakira en vivo gratis por internet: cómo ver el festival Todo Mundo no Rio
La superestrella colombiana se presenta este sábado en el multitudinario festival organizado en Brasil. Los detalles.
La icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro es el escenario este sábado 2 de mayo de un acontecimiento histórico con la presentación gratuita de la superestrella del pop Shakira. Se trata del festival Todo Mundo no Rio, que se espera que sea realmente multitudinario.
La estrella colombiana llega este sábado a Brasil en el marco de su exitosa gira mundial "Las mujeres ya no lloran" para brindar un espectáculo multitudinario ante miles de fanáticos.
El inicio del recital está programado para las 21:45 horas de la Argentina y promete ser un despliegue visual y musical sin precedentes, con la presencia de artistas invitados y un renovado vestuario.
Quienes deseen seguir el show desde cualquier lugar podrán hacerlo de forma totalmente gratuita, ya que el evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de Multishow y mediante la plataforma de streaming Globoplay.
Tras su llegada a Río de Janeiro, la colombiana compartió diversas imágenes en su cuenta de Instagram posando con el Pan de Azúcar de fondo. "Esta loba está emocionada", escribió la cantante tanto en inglés como en portugués.
Además, subió un divertido video donde se la ve cantando al ritmo de Choka Choka, la reciente canción que lanzó en colaboración con Anitta. Días atrás, también había mostrado la intimidad de cómo armaba sus valijas para el viaje, empacando desde sandalias y un diminuto bikini hasta la emblemática camiseta de la Selección de Brasil.
Cómo ver el show de Shakira en vivo desde Argentina
Para todos los seguidores que no pudieron viajar, la transmisión del esperado recital será masiva y muy accesible. El evento se podrá ver y disfrutar de manera totalmente gratuita a través del canal oficial de Multishow en la plataforma de YouTube, y también mediante la aplicación de streaming Globoplay.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario