🔵Shakira EN VIVO en Copacabana: a qué hora empieza y cómo verlo gratis en Buenos Aires
La estrella colombiana Shakira dará un show histórico y gratuito en las playas de Río de Janeiro. Conocé a qué hora empieza y cómo verlo desde Argentina.
Este sábado 2 de mayo, la reconocida cantante Shakira se presentará en la icónica playa de Copacabana, ubicada en la ciudad de Río de Janeiro. La artista colombiana brindará un show gratuito y multitudinario que promete ser histórico como parte de su exitosa gira mundial titulada "Las mujeres ya no lloran".
¿A qué hora canta Shakira hoy en Brasil?
El recital de la exitosa cantante está programado para comenzar a las 21:45 horas (hora local de la Argentina). Se espera que miles de fanáticos colmen las playas de Copacabana para disfrutar de un repertorio lleno de sorpresas, con nuevos vestuarios y diversos artistas invitados.
¿Cómo ver el show de Shakira en vivo desde Argentina?
Para todos los seguidores que no pudieron viajar, la transmisión del esperado recital será masiva y muy accesible. El evento se podrá ver y disfrutar de manera totalmente gratuita a través del canal oficial de Multishow en la plataforma de YouTube, y también mediante la aplicación de streaming Globoplay.
IMPORTANTE: Shakira en Copacabana: Río de Janeiro se prepara para un show que promete hacer historia
¿Qué publicó la artista en sus redes antes del concierto?
Tras su llegada a Río de Janeiro, la colombiana compartió diversas imágenes en su cuenta de Instagram posando con el Pan de Azúcar de fondo. "Esta loba está emocionada", escribió la cantante tanto en inglés como en portugués.
Además, subió un divertido video donde se la ve cantando al ritmo de Choka Choka, la reciente canción que lanzó en colaboración con Anitta. Días atrás, también había mostrado la intimidad de cómo armaba sus valijas para el viaje, empacando desde sandalias y un diminuto bikini hasta la emblemática camiseta de la Selección de Brasil.
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