🔵Shakira EN VIVO en Copacabana: a qué hora empieza y cómo verlo gratis en Buenos Aires

¿Qué publicó la artista en sus redes antes del concierto?

Tras su llegada a Río de Janeiro, la colombiana compartió diversas imágenes en su cuenta de Instagram posando con el Pan de Azúcar de fondo. "Esta loba está emocionada", escribió la cantante tanto en inglés como en portugués.

Además, subió un divertido video donde se la ve cantando al ritmo de Choka Choka, la reciente canción que lanzó en colaboración con Anitta. Días atrás, también había mostrado la intimidad de cómo armaba sus valijas para el viaje, empacando desde sandalias y un diminuto bikini hasta la emblemática camiseta de la Selección de Brasil.