Shakira en Copacabana 2026: dónde seguir en vivo el histórico show en Brasil este 2 de mayo
Shakira llega al festival Todo Mundo no Rio. Cómo ver la transmisión en vivo, los horarios para Argentina y todo lo que promete este show sin precedentes.
Shakira volverá a ser protagonista de uno de los recitales más impactantes de 2026 con un show gratuito en la emblemática playa de Copacabana, en Brasil. Este sábado 2 de mayo, la superestrella del pop latino encaneza el recital, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año.
La presentación formará parte del festival Todo Mundo no Rio, una iniciativa que busca convertir a Río de Janeiro en el gran escenario mundial de los espectáculos masivos al aire libre, siguiendo el impacto que dejaron shows históricos como los de Madonna y Lady Gaga.
¿Cuándo y a qué hora es el show de Shakira en Copacabana?
La presentación está prevista para el sábado 2 de mayo de 2026. Según adelantaron los organizadores, el concierto comenzará a las 20:00 horas de Río de Janeiro, horario que coincide con el de Argentina.
Al tratarse de un evento abierto y gratuito, se espera una convocatoria masiva. Por eso, las autoridades ya trabajan en un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria, ante la posibilidad de que miles de personas se instalen en la playa con varios días de anticipación para conseguir los mejores lugares cerca del escenario.
¿Cómo seguir el concierto de Shakira desde Argentina?
Para quienes no puedan viajar, el show tendrá una fuerte cobertura para verlo a distancia. En Brasil, la transmisión estará a cargo de TV Globo y Multishow, mientras que también se podrá seguir en vivo vía streaming a través de Globoplay.
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