STOMP regresa a la Argentina después de 16 años: cuándo y dónde se presentará el fenómeno de la percusión

El regreso se produce después de una extensa trayectoria internacional. STOMP triunfó durante décadas en Broadway y el West End londinense, además de recorrer más de 50 países.

Uno de los capítulos más importantes de su historia tuvo lugar en Nueva York, donde permaneció durante casi 29 años de manera ininterrumpida en el Orpheum Theatre del Off-Broadway. Allí superó las 11 mil funciones antes de finalizar su histórica temporada en 2023.

Con más de tres décadas de recorrido, la propuesta continúa apoyándose en una idea que se convirtió en su sello: demostrar que el ritmo puede aparecer en los objetos y movimientos más inesperados.