STOMP regresa a la Argentina después de 16 años: cuándo y dónde se presentará el fenómeno de la percusión
El reconocido espectáculo internacional vuelve a Buenos Aires con una temporada limitada que combina ritmo, danza, humor y teatro físico.
Después de 16 años, STOMP vuelve a encontrarse con el público argentino. El espectáculo que transformó la percusión en una experiencia teatral regresará a Buenos Aires con una serie de funciones durante septiembre.
La compañía se presentará desde este miércoles 2 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro Ópera, con una puesta que recuperará algunos de sus números más emblemáticos e incorporará momentos renovados.
Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, este espectáculo se caracteriza por convertir elementos de la vida cotidiana en instrumentos. Sobre el escenario, ocho intérpretes construyen diferentes secuencias rítmicas utilizando tachos de basura, escobas, bidones, cajas, mecheros, palmas y pasos, entre otros recursos.
Sin diálogos, el espectáculo apuesta por una comunicación directa con los espectadores a través del sonido, el movimiento y el humor. La precisión de las coreografías se combina con la danza, la comedia visual y el teatro físico para crear una propuesta que trasciende idiomas y está destinada a públicos de distintas edades.
STOMP vuelve a Buenos Aires tras 16 años de ausencia
Esta nueva temporada tendrá un significado especial, ya que marcará el reencuentro de STOMP con la Argentina luego de 16 años. La última presentación de la compañía en el país había sido en noviembre de 2010.
El regreso se produce después de una extensa trayectoria internacional. STOMP triunfó durante décadas en Broadway y el West End londinense, además de recorrer más de 50 países.
Uno de los capítulos más importantes de su historia tuvo lugar en Nueva York, donde permaneció durante casi 29 años de manera ininterrumpida en el Orpheum Theatre del Off-Broadway. Allí superó las 11 mil funciones antes de finalizar su histórica temporada en 2023.
Con más de tres décadas de recorrido, la propuesta continúa apoyándose en una idea que se convirtió en su sello: demostrar que el ritmo puede aparecer en los objetos y movimientos más inesperados.
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