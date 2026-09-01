Blessd llega a Buenos Aires con su "El Peor Hombre del Mundo Tour"
El artista colombiano desembarca en el país con una propuesta que combina sus grandes éxitos y las canciones de su último disco.
La música urbana colombiana tendrá una nueva cita en Buenos Aires. Blessd desembarcará en la Argentina el próximo 4 de noviembre para presentar su gira “El Peor Hombre del Mundo Tour”, un espectáculo con el que continúa llevando su propuesta por distintos escenarios internacionales.
El show tendrá lugar en Art Media y será una oportunidad para encontrarse con uno de los artistas que más rápido logró trascender las fronteras de su país. Con una combinación de reggaetón, trap y sonidos urbanos, el colombiano construyó en pocos años una audiencia global que lo convirtió en uno de los nombres destacados de la nueva generación.
La presentación llegará en pleno momento de expansión para Blessd, que continúa sumando millones de reproducciones y consolidando un repertorio encabezado por canciones como “Mírame”, “Yogurcito” y “Deportivo”.
Un fenómeno que creció a escala mundial
Con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify, Blessd atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera. Su crecimiento tuvo un fuerte impacto en Colombia, donde llegó a convertirse en el artista más escuchado de la plataforma.
A ese recorrido se sumó el lanzamiento de “El Peor Hombre del Mundo”, un álbum que debutó en el primer puesto del Top Albums Global de Spotify y que reúne colaboraciones con artistas como Cris MJ, GeezyDee y Kybba.
El nuevo material representa también una evolución dentro de su propuesta. Blessd no se limita a la música: alrededor de su figura comenzó a desarrollarse una plataforma que conecta entretenimiento, deporte y comunidad.
De Medellín al mundo
El crecimiento del colombiano también puede medirse en los escenarios que consiguió conquistar. Uno de los hitos más importantes fue el agotamiento de su primer estadio en Bogotá, donde reunió a más de 55 mil personas.
A nivel internacional, además, se convirtió en el primer artista latino en abrir la ceremonia del Balón de Oro en París, otro reconocimiento que confirmó la dimensión que alcanzó su carrera fuera de Latinoamérica.
Ahora, Buenos Aires se suma a ese recorrido.
El 4 de noviembre, Blessd llegará a Art Media para encontrarse con el público argentino y presentar en vivo las canciones de su último álbum, además de aquellos hits que fueron fundamentales para construir su identidad dentro de la música urbana.
Con “El Peor Hombre del Mundo Tour”, el colombiano continúa expandiendo una carrera que ya no entiende de fronteras y que encuentra en la Argentina una nueva parada para seguir creciendo.
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