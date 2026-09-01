Blessd llega a Buenos Aires con su "El Peor Hombre del Mundo Tour"

El nuevo material representa también una evolución dentro de su propuesta. Blessd no se limita a la música: alrededor de su figura comenzó a desarrollarse una plataforma que conecta entretenimiento, deporte y comunidad.

De Medellín al mundo

El crecimiento del colombiano también puede medirse en los escenarios que consiguió conquistar. Uno de los hitos más importantes fue el agotamiento de su primer estadio en Bogotá, donde reunió a más de 55 mil personas.

A nivel internacional, además, se convirtió en el primer artista latino en abrir la ceremonia del Balón de Oro en París, otro reconocimiento que confirmó la dimensión que alcanzó su carrera fuera de Latinoamérica.

Ahora, Buenos Aires se suma a ese recorrido.

El 4 de noviembre, Blessd llegará a Art Media para encontrarse con el público argentino y presentar en vivo las canciones de su último álbum, además de aquellos hits que fueron fundamentales para construir su identidad dentro de la música urbana.

Con “El Peor Hombre del Mundo Tour”, el colombiano continúa expandiendo una carrera que ya no entiende de fronteras y que encuentra en la Argentina una nueva parada para seguir creciendo.