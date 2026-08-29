Palo llega a Niceto con "Más Allá" y cuenta el proceso detrás de su nuevo disco

En ese proceso, la terapia ocupa un lugar importante. La artista contó que hace cuatro años sostiene un proceso terapéutico de manera constante y que uno de los aprendizajes más importantes fue poder aceptar los errores y mirar hacia adentro.

“Yo creo que dejar el ego un poco también es como aceptar cuando uno se equivoca”, explicó.

Para Palo, además, los vínculos funcionan muchas veces como un espejo: “Todos nos peleamos con todos. Tenemos hermanos, tenemos familia, tenemos parejas. Y siempre nos vienen a reflejar como un poco nuestras propias cosas”.

View this post on Instagram

Las señales que aparecen en el álbum

“Señales” es una de las canciones que más le permitió reflexionar sobre esos pequeños indicios que aparecen en la vida cotidiana.

“Para mí las señales están todo el tiempo”, aseguró. La canción aborda especialmente aquellas que advierten que algo no funciona: “Es como esas señales que te dicen que no es por ahí o como cositas que vos ves que están raras y cada vez uno decide dejarlas pasar o hasta se hace un poco el boludo”.

Palo reconoce que no siempre escucha a tiempo esas advertencias. “Uno se hace un poco de boludo hasta que después se encuentra con algo más fuerte o más grande que era como, ah, esas pequeñas señales ya me estaban diciendo algo”.

Sin embargo, también cree en las señales positivas y en los pequeños milagros cotidianos: “Yo vivo todo muy especial, la verdad”.

Todas sus versiones, arriba del escenario

Otro de los aspectos que atraviesan Más Allá es la sensibilidad. Palo asegura que no busca esconder esa faceta de su personalidad, incluso cuando puede resultar difícil mostrarse vulnerable.

“Porque soy muy sensible. O sea, soy como muy, como todos somos muy vulnerables, pero a veces uno se arma una coraza que está bien, que está bien porque tiene que estar”, explicó.

Pero esa coraza, en su caso, no siempre funciona: “A mí me decís algo y ya me largo a llorar. Muy sensible al mundo en general”.

Esa misma transparencia es la que quiere llevar al escenario. Para su primer Niceto, no piensa esconder ninguna de sus etapas: “Yo como que siento que estoy bastante amigada con todas mis versiones. Así que las muestro todas”.

“Cualquiera que me conoce así personalmente, te puede decir que arriba del escenario soy igual. Así como me estás viendo yo en este momento, yo me subo al escenario y soy igual”, sostuvo.

El desafío de llegar a Niceto

La presentación de este sábado tiene un significado especial porque representa un nuevo escalón en una trayectoria que comenzó mucho antes de su etapa como solista.

“Es increíble. No, para mí es una locura ser un Niceto”, reconoció.

Si bien su carrera solista comenzó hace tres años, Palo canta desde que era una niña. “Yo canto desde muy chiquita, entonces como, es como una carrera muy larga”, contó.

“Si bien mi carrera como solista es de hace tres años, yo canto desde los seis. Desde los ocho, que estoy al frente de una cámara, un televisor”, recordó.

View this post on Instagram

Por eso, ver que hoy hay personas que compran entradas para escucharla cantar tiene un impacto que todavía le cuesta dimensionar: “Es gente que yo todavía como que no puedo creer que es gente que me va a ver a mí”.

El show también será una oportunidad para compartir ese momento con su equipo y sus afectos: “Que encima vivirlo tipo lindo, con amor, con la gente que quiero, de la banda, de mi equipo, amigos, pareja, todo”.

Y, a la hora de pedir algo para este sábado, Palo lo tiene claro: “Es como que ya no puedo pedir más nada. Solo que vayan".