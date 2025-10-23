Susana Giménez viajó de urgencia a Miami y llegó en silla de ruedas: qué pasó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1981157213231071553?t=DvNvX0uXcyr3Z0-nKxWa8w&s=19&partner=&hide_thread=false SUSANA GIMÉNEZ VIAJÓ DE URGENCIA A MIAMI



Susana Giménez lanzó un filoso comentario sobre Vero Lozano: "Cuando venga una mejor..."

La última entrega de los Premios Martín Fierro dejó una ola de repercusiones que aún sigue generando tensión en el mundo televisivo. En esta ocasión, el cruce se dio entre Verónica Lozano y Susana Giménez, luego de que la conductora de Cortá por Lozano manifestara su disconformidad con la premiación.

En un móvil con LAM (América TV), Lozano apuntó directamente contra APTRA y cuestionó la decisión de premiar dos veces a la diva en una misma noche. "Me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones", señaló. Además, lanzó una declaración tajante: «No voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.

Lejos de pasar por alto los dichos, la diva de los teléfonos no se quedó callada. En diálogo con Oliver Quiroz, cronista de A la tarde (América TV), contestó sin filtros: “Que no vaya, eso es cosa de ella. A mí no me importa. No me importa, realmente”.

La tensión continuó en el Festival de Cine de la UBA, donde Graciela Borges recibió el título de Doctora Honoris Causa. Allí, Susana volvió a ser consultada sobre Lozano y, algo molesta con las preguntas, respondió con ironía: calificó las críticas como "una tontería" y negó haber hablado con los directivos de Telefe respecto al tema.

Para cerrar, Giménez fue contundente con una frase que deja clara su postura sobre su trayectoria y el reconocimiento obtenido: "Cuando venga una mejor que nosotras ganará". Y agregó con firmeza: "Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice".