Los PILF estrenaron su álbum debut tras agotar su show en Buenos Aires en menos de 24 horas
Stiffy, Zell, Turrobaby y Agusfortnite2008 presentan “P.I.L.F”, el primer álbum de su boyband.
Stiffy, Zell, Turrobaby y Agusfortnite2008 se unen en la boyband PILF y presentaron su álbum debut. La banda propone un sonido disruptivo que fusiona elementos del trap, el swag y el punk, creando un estilo saturado, energético y experimental que trasciende la música y se refleja también en la estética y la actitud.
Sus integrantes ya vienen movilizando al público por separado en festivales como Buenos Aires Trap, Cosquín Rock, Tecate Pal Norte y Dale Mix. Incluso los Swaggerboyz (AgusFortnite2008 y Stiffy) llevaron a cabo giras completamente sold out por España y recientemente hicieron una aparición en conjunto en Riverland que marcó historia. Ahora los cuatro potencian esa energía en este nuevo proyecto colectivo.
El lanzamiento llega en la previa a su gira nacional, que comenzó con un show sold out en Complejo C, agotado en menos de 24 horas donde se realizó la pre- escucha exclusiva del disco.
Durante la presentación, los PILF sorprendieron al público eufórico: se subieron a un micro y lanzaron pelotas con el logo de la banda.
Como parte del lanzamiento del álbum, realizarán una gira que los llevará por distintos puntos del país. Al show sold out en el Complejo C se suman funciones en Mar del Plata, La Plata, Temperley, Haedo, Neuquén, Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Córdoba y Rosario.
GIRA NACIONAL DE PILF
- 20.10 – Pre-escucha disco “P.I.L.F”, C Art Media (SOLD OUT)
- 25.10 – BrewHouse, Mar del Plata
- 02.11 – Teatro Ópera, La Plata
- 07.11 – Auditorio Sur, Temperley
- 08.11 – Auditorio Oeste, Haedo
- 15.11 – Casino Magic, Neuquén
- 16.11 – Complejo Bailotage, Bahía Blanca
- 21.11 – Diva Club, Tucumán
- 22.11 – La Rosa, Salta
- 28.11 – Club Paraguay, Córdoba
- 29.11 – Sala de las Artes, Rosario
Hasta ahora, los cuatro venían desarrollando proyectos individuales y realizando colaboraciones cruzadas, como “BABASONICO”, que supera las 2.5M de reproducciones en plataformas digitales. PILF marca la primera vez que lanzan un proyecto completo como grupo, consolidando una propuesta fresca y experimental dentro de la nueva escena del trap.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario