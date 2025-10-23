Andy Summers vuelve a Buenos Aires con Call The Police

Una cita imperdible para los fanáticos y para todos aquellos que alguna vez se emocionaron con las canciones que marcaron una era.

El origen de CALL THE POLICE se remonta a 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una afinidad musical se transformó rápidamente en una sólida sociedad creativa, con shows inolvidables que combinaban los grandes éxitos de The Police, los de Barão Vermelho y temas solistas de Rodrigo.

En 2017, el dúo invitó al baterista João Barone, de Paralamas do Sucesso, completando así la formación perfecta. Fue el propio Barone quien propuso el nombre Call The Police, en homenaje a la mítica banda británica. Desde entonces, el grupo ha girado por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el homenaje más auténtico y poderoso al legado de The Police, pero con un espíritu propio, latino y vibrante.