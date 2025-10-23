Andy Summers vuelve a Buenos Aires con Call The Police
El reconocido guitarrista se presentará junto a João Barone y Rodrigo Santos el 27 de febrero en el país.
El icónico guitarrista Andy Summers regresa a Buenos Aires acompañado por João Barone (Paralamas) y Rodrigo Santos (Barão Vermelho) para celebrar 10 AÑOS de CALL THE POLICE con una ÚNICA FUNCIÓN en ND TEATRO y un espectáculo que repasa los grandes clásicos del legendario trío inglés.
Andy Summers, miembro de la mítica banda The Police, regresa a Buenos Aires para celebrar 10 AÑOS de CALL THE POLICE, el grupo que reinterpreta la obra de uno de los tríos más influyentes de la historia del rock. El show será el próximo 27 de febrero de 2026 en ND Teatro.
Acompañado por dos figuras esenciales del rock latinoamericano —João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista, cantante y compositor de Barão Vermelho —, Summers propone un recorrido vibrante por los grandes clásicos de The Police, combinando virtuosismo, frescura y una poderosa conexión con el público.
El repertorio incluye himnos como “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Driven to Tears” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros.
Lejos de ser una simple evocación nostálgica, Andy Summers, junto a João Barone y Rodrigo Santos, reviven ese legado con una fuerza renovada, invitando al público a sumergirse en un viaje musical por historia de una banda que cambió la forma de entender el rock.
Una cita imperdible para los fanáticos y para todos aquellos que alguna vez se emocionaron con las canciones que marcaron una era.
El origen de CALL THE POLICE se remonta a 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una afinidad musical se transformó rápidamente en una sólida sociedad creativa, con shows inolvidables que combinaban los grandes éxitos de The Police, los de Barão Vermelho y temas solistas de Rodrigo.
En 2017, el dúo invitó al baterista João Barone, de Paralamas do Sucesso, completando así la formación perfecta. Fue el propio Barone quien propuso el nombre Call The Police, en homenaje a la mítica banda británica. Desde entonces, el grupo ha girado por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el homenaje más auténtico y poderoso al legado de The Police, pero con un espíritu propio, latino y vibrante.
