Susana Giménez despidió a Silvina Luna y destrozó a Aníbal Lotocki: "La Justicia ni se enteró"

"Hay que consultar, no solo un médico, sino dos o tres que te digan 'esto no, esto sí se puede, esto no está permitido'. Eso es lo que uno primero pregunta '¿corre algún riesgo?'. Obviamente que uno no se va a exponer a eso si sabes que te vas a exponer a un mínimo de que tu salud se ponga en juego", aseguraba Silvina Luna.