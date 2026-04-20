De qué murió Luis Brandoni
El emblemático actor argentino falleció a los 86 años en el Sanatorio Gümes en el que se encontraba internado.
La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, a los 86 años, ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico. El deceso del prestigioso actor se produjo este lunes en la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde se encontraba hospitalizado tras sufrir una complicación derivada de un accidente doméstico.
Según trascendió tras la confirmación de su muerte, el cuadro de salud de Brandoni se desencadenó a raíz de una caída accidental en su domicilio. El fuerte impacto le provocó un hematoma que obligó a su internación inmediata y cuyo cuadro terminó siendo irreversible.
Debido a la gravedad de la lesión y a su edad avanzada, los médicos determinaron su traslado a la unidad de terapia intensiva del mencionado nosocomio.
El productor Carlos Rottemberg fue el encargado de oficializar la pérdida, destacando que con la partida de "Beto" se va el último gran exponente de una generación de actores que definió al teatro y al cine nacional.
Quién fue Luis Brandoni
Con la partida de Luis Brandoni a los 86 años, el espectáculo argentino despide a uno de sus pilares más sólidos y versátiles.
Nacido en Dock Sud el 18 de abril de 1940, "Beto" construyó una trayectoria de más de seis décadas que lo convirtió en un emblema de la identidad cultural nacional, destacándose no solo como un actor de raza, sino también como un ferviente dirigente gremial y político.
Seis décadas de excelencia interpretativa
Su debut profesional se produjo en 1962 en el Teatro Coliseo, formando parte de la comedia musical El novio. Desde aquel inicio, su presencia en los escenarios fue ininterrumpida, manteniéndose activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?.
Su paso por el teatro incluye clásicos inolvidables como:
- Grandes éxitos: Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde.
- Obras de autor: Stefano, Panorama desde el puente, Don Arturo Illia y Gris de ausencia.
En el cine, su rostro quedó asociado a los mayores hitos de nuestra cinematografía. Desde el humor negro de Esperando la carroza y Cien veces no debo, hasta dramas profundos como La tregua, Darse cuenta y la reciente La odisea de los giles. También brilló en la televisión y plataformas, con éxitos masivos como Mi cuñado, Buscavidas, Vulnerables y producciones actuales de alcance internacional como Nada y El encargado.
Compromiso gremial y político
Más allá de las luces del escenario, Brandoni dejó una huella imborrable en la defensa de los trabajadores del espectáculo. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores en dos etapas clave:
- Entre 1972 y 1983: Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical.
- Entre 1996 y 1997: Volvió a liderar el gremio bajo la presidencia de Pepe Novoa, cargo al que renunció para dar el salto a la vida política nacional tras ser electo diputado.
Su sólida labor y su coherencia entre el arte y la militancia lo consolidaron como una figura de consulta y respeto. Hoy, el mundo de la cultura acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor, celebrando la vida de un hombre que, hasta su último aliento, honró la profesión de actor.
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