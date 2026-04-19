Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga, por cuántos días y cuándo son las tormentas

smn (33) Pronóstico de lluvias para este lunes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo prevé que el martes se mantengan las precipitaciones, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando recién por la noche con cielo algo nublado. El termómetro rondará entre 19 y 22 grados.

Según el sitio especializado Meteored, las lluvias llegarían este lunes a partir de las 9 de la mañana y se mantendrían hasta la noche con alguna pausa en horas de la tarde. Además, el martes tendría tormentas durante la madrugada.

Cómo sigue el clima según el SMN

El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.

Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.