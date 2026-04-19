Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga, por cuántos días y cuándo son las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus pronósticos de lluvias para el AMBA y podrían ser varios días con inestabilidad. Cómo sigue el clima.
Luego de alguna amenaza de inestabilidad, el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró con buenas condiciones del clima, aunque es inminente el regreso de las lluvias, según el desalentador pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada del domingo, en sintonía con lo que fue un gran fin de semana, tuvo buenas condiciones y elevadas temperaturas para la época. Inició con pocas nubes y marcas de entre 17 y 26 grados, y contó con probabilidades de lluvias aisladas en horas de la tarde, las que finalmente no aparecieron.
La mala noticia es que la nueva semana planea comenzar con clima inestable mientras se afianza lo que sería una inminente vuelta de las pracipitaciones a la Ciudad y el conurbano bonaerense.
A qué hora vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana inicia con mal clima y un regreso de la inestabilidad. El lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.
El organismo prevé que el martes se mantengan las precipitaciones, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando recién por la noche con cielo algo nublado. El termómetro rondará entre 19 y 22 grados.
Según el sitio especializado Meteored, las lluvias llegarían este lunes a partir de las 9 de la mañana y se mantendrían hasta la noche con alguna pausa en horas de la tarde. Además, el martes tendría tormentas durante la madrugada.
Cómo sigue el clima según el SMN
El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.
Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.
Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.
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