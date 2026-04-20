El día que Luis Brandoni habló de su muerte y cómo deseaba que sucediera

En un pasaje de la entrevista que hoy resuena con especial eco, Brandoni manifestó: "Cuando sea grande, voy a tratar, en lo posible, de morirme de golpe sin molestar a nadie, pero porque me voy a tener que morir. Esto ya lo tengo sabido, me voy a morir y lo más rápido que pueda para no molestar a nadie". Su fallecimiento en el Sanatorio Güemes cierra así el ciclo de un hombre que aceptaba la inevitabilidad de la muerte como parte natural del camino.

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El anhelo de la memoria

Para Luis Brandoni, la muerte no representaba un olvido, sino una transformación hacia una nueva forma de presencia: la memoria colectiva. Lejos de buscar monumentos, se sentía reconfortado con la idea de permanecer en la anécdota, en el afecto y en la retina de su público.

"Nos morimos y voy a ser un recuerdo. Me gusta saber que voy a ser un recuerdo", le confesó a Fantino con serenidad. Para concluir su idea de posteridad, citó una máxima poética que resumía su mayor ambición personal: "Me gustaría que me recordaran como me recuerda la gente. Un poeta escribió una de esas frases, una de esas que decía: 'se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo'".

Hoy, con su partida física, Luis Brandoni deja de ser una presencia cotidiana en los escenarios para convertirse en ese recuerdo que tanto anhelaba: uno habitado por el respeto, la coherencia y el talento inigualable que marcó a fuego la historia de la actuación argentina.