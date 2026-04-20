El día que Luis Brandoni habló de su muerte y cómo deseaba que sucediera
Durante una entrevista con Alejandro Fantino, el actor fue completamente sincero sobre el día de su muerte y cómo quería ser recordado. Los detalles.
La cultura argentina se viste de luto para despedir a una de sus figuras más íntegras y trascendentales. En la madrugada de este lunes, se confirmó el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años de edad. El reconocido actor se encontraba internado en el Sanatorio Güemes, donde finalmente se produjo su deceso. La triste noticia fue comunicada oficialmente por el productor teatral y amigo cercano, Carlos Rottemberg, quien a través de las redes sociales de su empresa expresó el dolor de toda la comunidad artística.
Tras conocerse la noticia, cobraron nueva fuerza las reflexiones que el propio Brandoni había compartido en diversas entrevistas. Una de las más recordadas es la que mantuvo con el periodista Alejandro Fantino, donde, con la honestidad brutal que lo caracterizaba, abordó el tema de la finitud y su particular visión sobre el sentido de la existencia y la trascendencia.
La utilidad como eje de la existencia
En aquel diálogo, Brandoni se alejó de los clichés sobre el éxito profesional o la acumulación de bienes materiales para centrarse en los vínculos humanos y el valor de la entrega hacia los demás. Para él, la verdadera riqueza residía en el impacto positivo en el entorno cercano.
"El sentido de la vida es tratar de hacer algo que a uno lo haga sentir útil. Sus parientes, sus hijos, sus amores, sus amigos, tratar de ser útil me parece que es lo más importante, más allá de los logros de orden económico o social. Me parece que eso es lo más importante", sentenció en aquella oportunidad, dejando una definición clara de lo que guiaba su día a día.
Una mirada frontal sobre el final
Fiel a su carácter pragmático, el actor de Esperando la carroza no le temía a hablar sobre el momento de su partida. Con un pragmatismo casi despojado de solemnidad, expresó su deseo de que el final fuera discreto y rápido, priorizando no alterar la vida de sus seres queridos en sus últimos momentos.
En un pasaje de la entrevista que hoy resuena con especial eco, Brandoni manifestó: "Cuando sea grande, voy a tratar, en lo posible, de morirme de golpe sin molestar a nadie, pero porque me voy a tener que morir. Esto ya lo tengo sabido, me voy a morir y lo más rápido que pueda para no molestar a nadie". Su fallecimiento en el Sanatorio Güemes cierra así el ciclo de un hombre que aceptaba la inevitabilidad de la muerte como parte natural del camino.
El anhelo de la memoria
Para Luis Brandoni, la muerte no representaba un olvido, sino una transformación hacia una nueva forma de presencia: la memoria colectiva. Lejos de buscar monumentos, se sentía reconfortado con la idea de permanecer en la anécdota, en el afecto y en la retina de su público.
"Nos morimos y voy a ser un recuerdo. Me gusta saber que voy a ser un recuerdo", le confesó a Fantino con serenidad. Para concluir su idea de posteridad, citó una máxima poética que resumía su mayor ambición personal: "Me gustaría que me recordaran como me recuerda la gente. Un poeta escribió una de esas frases, una de esas que decía: 'se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo'".
Hoy, con su partida física, Luis Brandoni deja de ser una presencia cotidiana en los escenarios para convertirse en ese recuerdo que tanto anhelaba: uno habitado por el respeto, la coherencia y el talento inigualable que marcó a fuego la historia de la actuación argentina.
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