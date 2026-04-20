Mapa en vivo de las lluvias de hoy lunes en el AMBA: a qué hora se larga y hasta cuándo
Se espera un inicio de semana con lluvias en Buenos Aires, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Cómo sigue el clima.
Tras un cierre de fin de semana con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es inminente el regreso de las lluvias desde este lunes, según el desalentador pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Los pronosticadores coinciden en que la nueva semana planea comenzar con clima inestable mientras se afianza lo que sería una inminente vuelta de las pracipitaciones a la Ciudad y el conurbano bonaerense.
De esta manera, el lunes tendría cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche, con temperaturas de entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.
El organismo prevé que el martes se mantengan las precipitaciones, con probabilidades de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando recién por la noche con cielo algo nublado. El termómetro rondará entre 19 y 22 grados.
Según el sitio especializado Meteored, las lluvias llegarían este lunes a partir de las 9 de la mañana y se mantendrían hasta la noche con alguna pausa en horas de la tarde. Además, el martes tendría tormentas durante la madrugada.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en Buenos Aires
El miércoles, promediando la mitad de la semana, también se anticipa con buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados, sintiéndose una baja.
Para el jueves, el organismo nacional prevé cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 14 grados de mínima y 19 de máxima.
Cerrando la semana, el viernes se mantiene con cielo algo nublado, mientras que las temperaturas se esperan de entre 12 y 20 grados.
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