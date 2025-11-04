Tan Biónica lanzó su "El Regreso", su tan esperado nuevo álbum de estudio
La banda encabezada por Chano Charpentier volvió a la escena musical con un nuevo disco, diez años después de "Hola mundo".
“El Regreso”, el tan anticipado nuevo disco de Tan Biónica, ya se encuentra disponible desde este 4 de noviembre. La banda comandada por Chano Charpentier cumplió con la promesa que había entusiasmado a sus seguidores: regresar con material inédito tras diez años del lanzamiento de su último álbum “Hola mundo”.
Un regreso muy esperado
Luego de una década sin publicar nueva música, Chano, Bambi, Diega y Seby sorprendieron con un anuncio cargado de nostalgia y emoción. A través de un video difundido en sus redes sociales, los músicos confirmaron la llegada del álbum, con la participación especial de Federico D’Elia.
“Hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi en el clip que compartieron el pasado lunes 27 de octubre.
Detalles del nuevo trabajo
El Regreso incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La participación de Nicki ya había generado revuelo, luego de que interpretaran juntos el tema en vivo, en un show que marcó uno de los momentos más recordados por el público.
La vuelta a los escenarios
El lanzamiento del disco llega tras el impactante retorno de Tan Biónica a los escenarios en marzo de 2023, cuando durante el show de Chano en el Lollapalooza Argentina, el cantante anunció: “En 5 minutos, va a volver Tan Biónica”.
A partir de ese momento, el grupo emprendió la gira “La última noche mágica”, con la que colmaron estadios como River, Vélez y el Arena de Buenos Aires, además de convocar a más de medio millón de fanáticos en su tour internacional.
Después de siete años de pausa, la banda volvió a reencontrarse con su público. En ese tiempo, Chano continuó su camino en solitario y atravesó distintos procesos personales vinculados a su salud, que hoy parecen haber quedado atrás con este renacer musical.
