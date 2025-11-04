Tan Biónica lanzó su "El Regreso", su tan esperado nuevo álbum de estudio

A partir de ese momento, el grupo emprendió la gira “La última noche mágica”, con la que colmaron estadios como River, Vélez y el Arena de Buenos Aires, además de convocar a más de medio millón de fanáticos en su tour internacional.

Después de siete años de pausa, la banda volvió a reencontrarse con su público. En ese tiempo, Chano continuó su camino en solitario y atravesó distintos procesos personales vinculados a su salud, que hoy parecen haber quedado atrás con este renacer musical.