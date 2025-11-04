Furia Scaglione volvió a estallar contra Telefe en "El Internado" de Chile: qué dijo

Y justificó su abandono: "No era que los chicos me nominaban. Me castigaba Gran Hermano. Y es la producción. Entonces dije, no, van a hacer de nuevo lo mismo. Van a mandar a placa todos los domingos, otra vez se generan ingresos. O sea, otra vez estoy absorbiendo del público y esa plata no me la llevo yo".

"Fui, entré, les enseñé lo que yo hacía o por lo menos le di tips", siguió, en referencia a los participantes de la edición 2025, en la cual ganó Tato Algorta. "Fui medio como una especie de maestro", cerró, para luego contar que abandonó el juego.

furia contra telefe