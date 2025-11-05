MasterChef Celebrity: quiénes fueron a la gala de eliminación
Los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío y algunos tendrán que esforzarse por no quedar eliminados.
Fue una noche de última oportunidad multitudinaria en MasterChef Celebrity y fueron 12 participantes los que intentaron salvarse: Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Sofi Martínez, Walas, Momi Giardina, Chino Leunis, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Peque Schwartzman y Andy Chango.
El programa de este martes tuvo un desafío caliente. En un principio, los participantes debieron dividirse en 4 "equipos" para cocinar el plato que el respectivo asesor de cada uno iba a definir.
Germán Martitegui pidió lenguado con agua de queso parmesano, habas y arvejas salteadas con menta y albahaca, y una croute de pistachos, Damián Betular pidió un postre trifle de frutas compuesto por bizcocho, crema, compota y algo crocante, Donato de Santis eligió unas berenjenas a la parmesana con ensalada de espinaca y rúcula, mientras que Wanda Nara fue más buena, pero picante al exigir hamburguesa completa con mayonesa tártara casera y papas fritas.
Después de cada presentación, el jurado evaluó y tomó una inesperada decisión: solo uno cumplió con las expectativas y se salvó. Después de mucho debate, los especialistas determinaron que Walas tuvo el mejor plato, por lo que subió al balcón y no tendrá que cocinar en la tercera gala de eliminación de la competencia.
"No lo puedo creer. Se lo dedico a mi perrita, Teresa, que es la protagonista del videoclip de Tanto amor, y ya no está, se fue al cielo", dijo el músico tras conocer la decisión y quedar sorprendido por el reconocimiento.
Un dato a tener en cuenta es que nadie de los que participó de la noche de beneficios se llevó el delantal negro, por lo que los famosos que estarán en la próxima gala de eliminación y corren riesgo de irse son:
- Luis Ventura
- Sofi “La Reini” Gonet
- Valentina Cervantes
- Emilia Attias
- Sofi Martínez
- Momi Giardina
- Chino Leunis
- Eugenia Tobal
- Alex Pelao
- Peque Schwartzman
- Andy Chango
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario