La popular cadena de ropa que cierra sus puertas y despide a casi 500 trabajadores

El impacto del cierre de tiendas de H&M en España

Las ciudades que albergan estas tiendas sufrirán un deterioro en su paisaje comercial, marcado por la desaparición de escaparates, una reducción en el flujo de compradores y posibles efectos negativos en los comercios aledaños.

En cuanto a los consumidores, pierden puntos de venta físicos y ven disminuidas sus opciones de compra "in situ". Esta situación se ve reforzada por la clara apuesta de la marca por el canal online, una estrategia que, si bien es moderna, corre el riesgo de descuidar la "experiencia de tienda" que muchos clientes todavía valoran enormemente.