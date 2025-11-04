Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven más rápido de lo esperado a Buenos Aires: cuándo se va el mal clima

Del mismo modo, el viernes tendría cielo nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y acompañado de temperaturas que rondarán los 14 grados de mínima y los 19 de máxima.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pronostica un anticipado regreso de las precipitaciones, ya que tiene 40% de probabilidades de lluvia débil para este jueves. Las chances son desde las 17 horas y hasta la medianoche.

En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances también se concentran en horas de la tarde y noche.

meteored (26) Meteored prevé lluvias para el jueves y viernes en Buenos Aires.