Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven más rápido de lo esperado a Buenos Aires: cuándo se va el mal clima

Luego de una jornada pasada por agua en el AMBA, se espera que se mantenga el clima inestable a lo largo de la semana, con más lluvias.

Siguen las lluvias en el AMBA.

Pasó este martes una jornada pasada por agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y tormentas de variada intensidad, y cuando parecía que el clima tendía a mejorar, cambió el pronóstico y se mantendría la inestabilidad, con nuevas precipitaciones antes de tiempo.

Tal como estaba anunciado, el martes tuvo lluvias desde horas de la madrugada, y se mantuvieron en la mañana con algunas réplicas en la tarde. El descenso de las temperaturas no se notó, aunque se espera que se sienta a partir de los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sí se prevé un alivio a las malas condiciones durante el miércoles, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche. Acá sí se sentirá una leve baja de las temperaturas, con marcas de entre 11 y 21 grados.

Buen clima en el AMBA para este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN espera que el jueves se mantenga estable en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada, mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas estimadas de entre 10 y 19 grados.

Del mismo modo, el viernes tendría cielo nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y acompañado de temperaturas que rondarán los 14 grados de mínima y los 19 de máxima.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pronostica un anticipado regreso de las precipitaciones, ya que tiene 40% de probabilidades de lluvia débil para este jueves. Las chances son desde las 17 horas y hasta la medianoche.

En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances también se concentran en horas de la tarde y noche.

Meteored prevé lluvias para el jueves y viernes en Buenos Aires.

