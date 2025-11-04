Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven más rápido de lo esperado a Buenos Aires: cuándo se va el mal clima
Luego de una jornada pasada por agua en el AMBA, se espera que se mantenga el clima inestable a lo largo de la semana, con más lluvias.
Pasó este martes una jornada pasada por agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias y tormentas de variada intensidad, y cuando parecía que el clima tendía a mejorar, cambió el pronóstico y se mantendría la inestabilidad, con nuevas precipitaciones antes de tiempo.
Tal como estaba anunciado, el martes tuvo lluvias desde horas de la madrugada, y se mantuvieron en la mañana con algunas réplicas en la tarde. El descenso de las temperaturas no se notó, aunque se espera que se sienta a partir de los próximos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sí se prevé un alivio a las malas condiciones durante el miércoles, con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche. Acá sí se sentirá una leve baja de las temperaturas, con marcas de entre 11 y 21 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN espera que el jueves se mantenga estable en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada, mayormente nublado en la mañana y nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas estimadas de entre 10 y 19 grados.
Del mismo modo, el viernes tendría cielo nublado en las primeras horas, pasando a mayormente nublado para la tarde y noche; y acompañado de temperaturas que rondarán los 14 grados de mínima y los 19 de máxima.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí pronostica un anticipado regreso de las precipitaciones, ya que tiene 40% de probabilidades de lluvia débil para este jueves. Las chances son desde las 17 horas y hasta la medianoche.
En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances también se concentran en horas de la tarde y noche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario